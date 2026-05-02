Alex Zanardi, la leyenda del automovilismo, que vivió la amputación de ambas piernas

El deporte mundial despide a Alex Zanardi, quien falleció a los 59 años tras una vida marcada por la resiliencia, la tragedia y una capacidad inquebrantable para reinventarse. El italiano deja un legado que trasciende las pistas de automovilismo y se instala en la historia como uno de los ejemplos más inspiradores de superación en el deporte moderno.

Zanardi había construido una sólida carrera en el automovilismo internacional, destacando especialmente en la CART, donde logró campeonatos y reconocimiento global por su talento al volante. Su estilo agresivo, combinado con una inteligencia táctica notable, lo posicionó como uno de los pilotos más respetados de su generación.

Zanardi como piloto l AP

¿Qué sucedió?

Sin embargo, su vida dio un giro dramático el 15 de septiembre de 2001 durante una carrera en el circuito de Lausitzring, en Alemania. En un brutal accidente, su monoplaza perdió el control y fue impactado violentamente por otro vehículo a gran velocidad, provocando una escena que conmocionó al mundo del deporte.

Las consecuencias fueron devastadoras: Zanardi sufrió la amputación de ambas piernas y estuvo al borde de la muerte tras perder una enorme cantidad de sangre. Los pronósticos médicos eran sombríos y pocos creían que pudiera volver a tener una vida normal, mucho menos regresar al deporte de alto rendimiento.

Zanardi lideró a otras personas en prueba de bicicleta del Ironman | AP

Contra todo pronóstico, el italiano inició un proceso de recuperación que muchos calificaron como milagroso. Tras múltiples cirugías y meses de rehabilitación, no solo logró estabilizar su salud, sino que comenzó a plantearse nuevos retos deportivos, demostrando una fortaleza mental fuera de lo común.

Un ejemplo de superación de vida

Fue entonces cuando encontró en el ciclismo de mano, conocido como handbike, una nueva pasión. Con disciplina y determinación, Zanardi se transformó en un atleta de élite, compitiendo en pruebas internacionales y conquistando medallas en los Juegos Paralímpicos, donde se convirtió en un símbolo de inspiración para millones de personas.

Alex Zanardi, durante una prueba de ciclismo | AP

Su historia trascendió el deporte, convirtiéndose en un ejemplo universal de cómo enfrentar la adversidad. Zanardi no solo compitió, sino que ganó, sonrió y motivó, mostrando que las limitaciones físicas no definen el espíritu de una persona.