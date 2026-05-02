VIDEO: Trump se burla de Claudia Sheinbaum: “Ya no me tiene mucho aprecio”

Durante una cena privada celebrada en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica internacional tras referirse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con comentarios que generaron reacciones entre los asistentes y reavivaron el debate político entre ambos países.

El mandatario estadounidense participó en un evento del Forum Club of the Palm Beaches, donde abordó nuevamente su propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”, un tema que ya había causado controversia días atrás. En ese contexto, Trump relató una supuesta conversación con la mandataria mexicana, la cual acompañó con una imitación que provocó risas entre los presentes.

Trump participó en un evento del Forum Club of the Palm Beaches / AP

Trump imita a Sheinbaum y genera reacciones

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet", señaló Trump durante la reunión.

"Con su hermosa voz me ha dicho: ‘presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’. ¡Oh, sí voy a hacerlo!, le respondí”.

El comentario incluyó una pronunciación incorrecta del español por parte del presidente estadounidense, lo que generó reacciones inmediatas entre los asistentes, quienes respondieron con risas durante la cena.

El mandatario estadounidense imitó en varias ocasiones la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

“Ya no me tiene mucho aprecio”, dice Trump

El mandatario estadounidense recordó ante los presentes las llamadas que han tenido por teléfono y que por sus acciones política, Sheinbaum se ha molestado y se ha ofendido.

“La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, me llamó. Ya no me tiene mucho aprecio, pero cuando se enteró, se sintió herida”, declaró el presidente de Estados Unidos.

“Salió en un periódico. Se filtró que yo iba a cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América”, explicó.

El mandatario también continuó con comentarios sobre la apariencia de la presidenta, en un tono que ha sido cuestionado en diversas ocasiones dentro del ámbito político internacional.

Los presentes en la reunión se reían de las palabras del presidente y eso causó indignación / AP

Propone incluso “Golfo de Trump”

Trump reveló que llegó a considerar otras opciones aún más polémicas respecto al nombre del Golfo de México, lo que generó nuevas risas entre los asistentes al evento.

“Y es una mujer hermosa. Nunca me gusta hablar de belleza, porque suele significar el fin de una carrera política. Si dices que alguien es una mujer hermosa, te responden: ‘¡Qué cosa tan terrible!’. Todo el mundo lo odia, excepto la mujer de la que estás hablando; a ella le encanta”, continuó.

“Pensé seriamente en llamarlo el Golfo de Trump”, indicó mientras el público reía y aplaudía durante una cena del Forum Club of the Palm Beaches, en West Palm Beach. Añadió que “de verdad lo pensé, pero algunas personas muy sabias me dijeron: ‘Por favor, no lo hagas’. Creo que eso no habría funcionado”.

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha emitido algún tipo de comentario ante la burla de Trump / Especial

Polémica internacional en aumento

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un contexto de tensión diplomática y mediática, donde cualquier comentario relacionado con símbolos geográficos o políticos puede generar repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Además, este episodio se suma a otras declaraciones recientes del republicano en redes sociales, donde ha utilizado términos provocadores para referirse a distintas regiones estratégicas, como el estrecho de Ormuz.

Aunque el evento se llevó a cabo en un ambiente privado, las palabras de Trump rápidamente trascendieron al ámbito público, generando debate en redes sociales y entre analistas políticos, quienes cuestionan tanto el tono como el contenido de sus declaraciones.

Por ahora, no ha habido una respuesta oficial por parte del Gobierno mexicano; sin embargo, el tema ya se posiciona como uno de los más comentados en la agenda política internacional.