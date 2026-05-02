Homenchenko será de Gallos, pero Tuzos se queda con 30 por ciento de su carta futura

​El mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko pasará a las filas de los Gallos Blancos de Querétaro en una operación donde Pachuca se quedará con el 30 por ciento de su carta para una futura venta, que quizá sea a Europa.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro | IMAGO7

​El futbolista charrúa se ha convertido en una de las figuras en la nueva era de los queretanos y, por ende, los emplumados harán válida la opción de compra con los Tuzos, quienes se muestran arrepentidos por el potencial de jugador en que se convirtió el sudamericano.

GALLOS HACE VALIDA LA OPCIÓN DE COMPRA

​Homenchenko llegó cedido por Grupo Pachuca luego de su paso por el Real Oviedo de España. Es recordado también por ser una pieza clave en la Selección de Uruguay Sub-20 que se coronó campeona del mundo en 2023.

​Santiago se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema de los Gallos Blancos durante el actual ciclo futbolístico (2025-2026).

Santiago Homenchenko | IMAGO7

NÚMEROS DE HOMENCHENKO

​Suma hasta el momento 28 partidos jugados en total con Gallos y acumula 2,442 minutos, los cuales ha aprovechado para marcar 6 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

​Su préstamo con Querétaro vence el 30 de junio de 2026, por lo que estos números fueron clave para definir la compra por parte de Gallos. La directiva está feliz con el jugador, pero en esta operación Tuzos mantendrá un porcentaje de su transferencia futura.