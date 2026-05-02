Pachuca se vuelve viral por sus peculiares puntos de venta para la Liguilla

A pocas horas del inicio de la Liguilla del Clausura 2026, los Tuzos del Pachuca, uno de los equipos protagonistas del torneo, captaron la atención del futbol mexicano de una manera inesperada. El club anunció los precios y los puntos de venta para su partido de cuartos de final contra Toluca, y la lista de lugares desató una ola de reacciones.

A través de sus plataformas digitales, el equipo de Hidalgo detalló la información para conseguir boletos para el encuentro en el Estadio Hidalgo. Sin embargo, fue la inclusión de ciertos establecimientos lo que provocó burlas y comentarios entre los seguidores de la Liga MX.

Enner Valencia y Alexéi Domínguez de Pachuca, tras anotar gol a Rayados I IMAGO7

¿Por qué se viralizó el anuncio de Pachuca?

La controversia surgió cuando, junto a los puntos de venta habituales, el club listó la "Papelería Chelo" como uno de los lugares autorizados para comprar entradas. Esta peculiaridad no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

La mención de una papelería como punto de venta oficial llevó a que el club se hiciera viral. Algunos usuarios incluso buscaron la ubicación del negocio y compartieron capturas de pantalla, añadiendo un toque de humor a la situación.

El hecho abrió un debate sobre la "seriedad" del club, según algunos aficionados, quienes están acostumbrados a que la venta de boletos para eventos de esta magnitud sea gestionada exclusivamente por grandes empresas boleteras.

Papelería Chelo | Captura de pantalla

Opiniones encontradas entre los aficionados

Mientras un sector de los seguidores se burlaba de la situación, otro grupo aplaudió la iniciativa del club de Pachuca. Estos aficionados defendieron la decisión de distribuir las entradas a través de comercios locales, evitando así a las grandes compañías de boletaje.

Muchos comentarios destacaron que esta estrategia ayuda a combatir los altos "cargos por servicio" que imponen las boleteras y dificulta la reventa, un problema recurrente para los aficionados.

"Me burlaría de que los boletos para ver a Pachuca se compran en papelerías, paleterías y talacherías, pero al menos esos cabrones no tienen que regalarle dinero de 'cargo por servicio' a la asquerosa Boletomóvil", comentó un usuario en redes sociales.