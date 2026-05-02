A 40 días: México tiene la primera dupla de hermanos en un partido mundialista con la presencia de Manuel y Felipe Rosas

La Selección Mexicana es una invitada recurrente a los Mundiales, aunque en la mayoría de las ocasiones -por no decir todas- solamente tiene pasos anecdóticos. Pese a todo, el aficionado del Tricolor siempre espera con ansías la Copa del Mundo para apoyar al combinado nacional, o en su defecto, presenciar una historia llena de sabor mexicano.

El Mundial de Uruguay 1930 no solo fue el primero en la historia de la competición, sino que tuvo una participación mexicana difícil de olvidar. El primer autogol fue obra de Manuel 'Chaquetas' Rosas; el primer partido de la historia del torneo fue el México vs Francia, aquel que también contó con una particularidad.

Felipe 'Dientes' Rosas | Captura de pantalla

Dicha particularidad tuvo como protagonista al propio Chaquetas, pero no estuvo solo, sino que estuvo junto a su carnal y no en sentido figurado. Además de Manuel, otro Rosas estuvo en el juego ante los galos, su hermano Felipe.

Ambos jugadores no solo compartían apellido y apodos singulares -Felipe era apodado 'Diente'- sino que fueron parte de uno de los equipos que ahora están en boca de todos: el Atlante. Junto a otro de sus hermanos, Juan, los tres Rosas se convirtieron en leyendas del Equipo del Pueblo.

Hermanos Rosas en Atlante | Captura de pantalla

Chaquetas Rosas, hombre récord

Todo el mundo comenta el autogol del Chaquetas ante Argentina en la Copa del Mundo de 1930, pero poco se dice que fue el primer jugador en anotar de penalti en un Mundial, además de ser el más joven en marcar en una Copa del Mundo. El récord de Manuel Rosas de anotar con 18 años y 93 días duró casi tres décadas, hasta que un tal Pelé lo rompió en 1958.

Por si fuera poco, el Chaquetas también tuvo otro récord que duró décadas: el mexicano con dos goles en un mismo partido de Copa del Mundo. Dicho hito estuvo en los libros de historia por 40 años, hasta que en México 70, Javier Valdivia lo igualó ante El Salvador; Luis García, Luis Hernández y Omar Bravo también lo consiguieron en otras ediciones.