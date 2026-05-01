¡México vuelve a ser casa del talento! Albergará el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

México volverá a colocarse en el centro del futbol juvenil al albergar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf en 2026, un certamen clave para el desarrollo de nuevas promesas y que servirá como plataforma rumbo a competencias internacionales de alto nivel.

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Sorteo y organización del torneo

El camino hacia el torneo comenzará con el sorteo oficial, programado para el jueves 7 de mayo de 2026 en Miami, evento que podrá seguirse a través del canal de YouTube de Concacaf. Ahí se definirán los grupos mediante un sistema de bombos basado en el ranking Sub-20, donde las selecciones mejor posicionadas encabezarán los sectores A, B y C.

El presidente de Concacaf, Victor Montagliani, resaltó la importancia del campeonato como una vitrina para el crecimiento del talento joven en la región, además de destacar a México como una sede ideal por su tradición y pasión futbolera. Asimismo, agradeció a la Federación Mexicana de Fútbol y a su comisionado Mikel Arriola por su compromiso para organizar el evento.

México Sub-20 l MexSport

Las selecciones participantes

El torneo contará con 12 equipos. Entre los clasificados directamente, de acuerdo con el ranking de octubre de 2025, están Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala. A ellos se suman Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, que obtuvieron su lugar a través de las eliminatorias disputadas entre febrero y marzo de 2026.

Este formato garantiza una competencia equilibrada, con selecciones históricas de la región y otras que han mostrado crecimiento en los últimos años.

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En juego: Mundial y Juegos Olímpicos

Más allá del título regional, el Campeonato Sub-20 de Concacaf tendrá un peso importante en el calendario internacional. Las cuatro selecciones que alcancen las Semifinales obtendrán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Además, el equipo campeón asegurará su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos —ya clasificado como anfitrión— se lleve el título, el pase olímpico será otorgado al subcampeón, lo que aumenta la competitividad del torneo.

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La expectativa es alta, especialmente porque México llega como vigente campeón tras conquistar la edición 2024, también celebrada en casa, donde derrotó a Estados Unidos en la Final.

El calendario oficial, así como las ciudades sede y estadios, se anunciarán una vez concluido el sorteo, pero todo apunta a que el país volverá a vivir una auténtica fiesta del futbol juvenil.