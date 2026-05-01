¿Lloverá más en México en junio 2026? Esto dicen los expertos

México se prepara para un cambio importante en las condiciones climáticas, ya que la temporada de lluvias 2026 está a punto de arrancar y, de acuerdo con especialistas, lo hará con mayor intensidad de lo habitual. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que el periodo lluvioso iniciará el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, fechas clave que marcan el arranque de una transición hacia un ambiente más húmedo en gran parte del país.

Este cambio no será gradual como en otros años. Según los pronósticos, el paso de condiciones secas a lluvias frecuentes podría sentirse de manera más acelerada, especialmente conforme avance junio, cuando se espera que las precipitaciones se intensifiquen y se vuelvan constantes en distintas regiones.

La Comisión Nacional del Agua confirmA que el periodo lluvioso iniciará el 15 de mayo / Magnific

Junio podría ser uno de los meses más lluviosos del año

Las proyecciones más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que junio de 2026 podría registrar lluvias por arriba del promedio histórico, lo que lo convertiría en uno de los meses más intensos de la temporada. Este comportamiento responde tanto a la evolución natural del clima como a factores atmosféricos y oceánicos que favorecen la formación de sistemas lluviosos.

En términos generales, mayo marcará el inicio de las precipitaciones, pero será en junio cuando la temporada se establezca completamente, generando un ambiente húmedo en gran parte del territorio nacional. Este incremento también coincide con el inicio de la actividad tropical y el desarrollo del monzón mexicano, especialmente en el noroeste del país.

Para junio, las lluvias se intensificarán más de los previsto o el promedio de temporada / Magnific

Factores climáticos detrás del aumento de lluvias

El pronóstico se apoya en modelos numéricos y en el monitoreo de fenómenos como El Niño–Oscilación del Sur (ENSO). Para este año, se espera una fase Neutra durante la transición de primavera a verano, lo que puede generar lluvias intensas en algunas regiones, aunque con menor uniformidad.

Sin embargo, conforme avance el verano, existe la posibilidad de que el sistema evolucione hacia una fase de El Niño, lo que podría modificar la distribución de las lluvias y provocar variaciones en su intensidad en diferentes zonas del país.

La Conagua ha señalado que esta “señal húmeda” será particularmente evidente en junio, con acumulados importantes en el centro, noroeste y sureste, regiones que podrían beneficiarse en términos agrícolas, pero que también deberán estar atentas a posibles riesgos.

Las autoridades llaman a tomar precauciones antes de que llegue la temporada fuerte de lluvia / Magnific

Beneficios y riesgos: lluvias que ayudan… pero también preocupan

El aumento de precipitaciones representa una buena noticia para sectores como el agrícola, especialmente en zonas cañeras donde el agua es fundamental para el desarrollo de cultivos. Sin embargo, también implica riesgos importantes como inundaciones, encharcamientos, desbordamientos y afectaciones en viviendas y negocios.

Las autoridades han advertido que la acumulación de agua, combinada con sistemas de drenaje deficientes o falta de mantenimiento, puede generar problemas en zonas urbanas, por lo que la prevención será clave en las próximas semanas.

Recomendaciones ante la temporada de lluvias

Ante este panorama, Protección Civil y las autoridades meteorológicas recomiendan tomar medidas preventivas antes de que las lluvias se intensifiquen. Entre las acciones más importantes se encuentran la limpieza de coladeras, la revisión de techos y sistemas de drenaje, así como la impermeabilización de viviendas.

También se sugiere mantenerse informado a través de los boletines oficiales y preparar planes de emergencia, especialmente en zonas propensas a inundaciones o con antecedentes de afectaciones durante temporadas lluviosas.

La Conagua ha señalado que esta “señal húmeda” será particularmente evidente en junio / Magnific

Un verano que exigirá prevención

La temporada de lluvias 2026 no solo traerá un cambio en el clima, sino también un reto para la población y las autoridades. Con pronósticos que apuntan a precipitaciones más intensas de lo habitual, la preparación será clave para evitar riesgos y aprovechar los beneficios que este fenómeno natural puede ofrecer.