Pumas presenta película previo a enfrentar al América en Liguilla

Previo al comienzo de la Liguilla, en la que Pumas enfrentará al América en los Cuartos de Final, el club presentó oficialmente su película, producida por Guerreros Films, en la que se podrá ver el trabajo del equipo durante una parte del Clausura 2026, específicamente de febrero a marzo.

¿Cuándo se estrena la película de Pumas y dónde se podrá ver?

Titulada ‘Puma desde la cuna’, la película se estrenará en mayo, con fecha oficial todavía por definir. El filme se proyectará en más de 100 salas de Cinépolis, un trabajo que enorgullece al presidente del club, Luis Raúl González, quien asegura que esto no fue con base en los resultados del equipo.

La producción de esta película no estuvo en función de los resultados. Repito, la película fue en paralelo a lo que se estaba viviendo en cada partido, en cada entrenamiento

Se dieron buenas circunstancias para el club, de lo cual nos sentimos orgullosos, en donde alcanzamos los resultados que ustedes incluso han difundido, pero ahora estamos en otra fase y hay que seguir sin confiarse, con los pies en la tierra, peleando y luchando con la misma intensidad, viendo a los Pumas que la afición desea, con esa garra que tiene

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

¿Por qué la Liguilla no será parte de la película de Pumas?

A pesar de que Pumas tiene historias por contar en la Liguilla, ya sea una dolorosa eliminación o una gloriosa victoria sobre América, la película fue planeada para grabarse de febrero a marzo y estrenarse en mayo; así lo confirmó Luis Raúl González, además de asegurar que el club no financió este proyecto.

Cuando se platicó sobre la realización de esta versión cinematográfica, se vieron los tiempos de producción y de lanzamiento. Y estamos cumpliendo los compromisos que adquirimos desde febrero con la productora

Cuando nos lo platicó, dijo por qué se acercaba a Pumas y coincidimos en los valores, como ya quedó claro

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

Nos explicó ese concepto en tiempo y desde siempre, desde marzo para ser precisos, se planteó que mayo sería el lanzamiento. Para esa fecha no sabíamos dónde estaría el club Pumas

Por fortuna, los resultados nos han venido favoreciendo por el trabajo del club, del área deportiva, el cuerpo técnico

Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Quisimos, nuevamente contextualizándolo, más allá del momento que vivimos, que doblemente lo hace atractivo, pero que en su visión inicial estaba darle a la afición el día a día del club Pumas

Darle a la afición mayor identidad y pertenencia, sabiendo qué hacen jugadores y jugadoras, la tramoya que hay atrás. De lo que se ve en los juegos, todo el trabajo y la intensidad con que se realiza para obtener lo que se busca

Entonces, marquémoslo en el contexto de febrero y marzo, que fue cuando se planeó. Es una producción donde Pumas no aportó dinero

Una noticia que llena de emoción a los aficionados auriazules, pues verán de cerca el trabajo realizado por Efraín Juárez y sus jugadores, en una etapa en la que fueron de menos a más, de ser duramente criticados hasta terminar como líderes del Clausura 2026.