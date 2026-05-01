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¡Imparables! Equipo mexicano encabezado por Osmar Olvera vuelve a brillar con medalla de Plata en China

Equipo mexicano conquista la plata en la Súper Final de China 2026 l X:COM_Mexico
Ramiro Pérez Vásquez 16:56 - 01 mayo 2026
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La delegación Tricolor se quedó con el segundo lugar en la Súper Final del Mundial de Clavados 2026

La delegación mexicana volvió a destacar en la élite mundial de los clavados tras conquistar la medalla de plata en la exigente prueba mixta de 3 y 10 metros durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en China. Con una actuación sólida y bien coordinada, el equipo tricolor confirmó su lugar entre las potencias de la disciplina.

El conjunto nacional estuvo integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez, quienes sumaron un total de 422.50 puntos. Esta cifra les permitió asegurar el segundo lugar en una competencia que reunió a las mejores selecciones del mundo en un formato innovador y altamente competitivo.

Mexicana en la Copa del Mundo de Clavados 2026 l X:conadeoficial

¿Cómo fue su prueba? 

La prueba mixta combinó ejecuciones individuales y sincronizadas, elevando el nivel de complejidad técnica y estratégica. En total, cada equipo realizó seis clavados: cuatro individuales y dos sincronizados, lo que exigió no solo precisión en lo individual, sino también una coordinación impecable en las rutinas conjuntas.

Desde el inicio, México mostró consistencia en sus ejecuciones individuales, destacando por la limpieza de entradas al agua y el grado de dificultad de sus rutinas. Tanto Olvera como Willars aportaron experiencia y potencia desde la plataforma, mientras que Estudillo y Vázquez brillaron en el trampolín con ejecuciones elegantes y bien calificadas por los jueces.

México conquista medallas en el Mundial de Clavados de China 2026 l X:conadeoficial

En los clavados sincronizados, el equipo mexicano mantuvo la precisión que lo caracteriza, logrando ejecuciones coordinadas que minimizaron errores y consolidaron su puntuación. La química entre los integrantes fue clave para mantenerse en la pelea por el primer lugar hasta las últimas rondas.

A lo largo de la competencia, la delegación mexicana se mantuvo en los primeros puestos, disputando palmo a palmo la medalla de oro con el equipo anfitrión. Sin embargo, algunos detalles en la ejecución final marcaron la diferencia, dejando a México con una meritoria segunda posición.

Osmar Olvera en 2025 | MEXSPORT

¿México es potencia en Clavados?

Este resultado reafirma el gran momento que vive México en los clavados a nivel internacional, una disciplina en la que históricamente ha sido protagonista. Cabe mencionar, que hace unos meses también el equipo mixto conquistó la medalla de plata en Canadá.

La medalla de plata en China no solo representa un logro deportivo, sino también un mensaje claro: México sigue siendo una potencia en los clavados y cuenta con una generación capaz de competir y subir al podio en los escenarios más exigentes del mundo.

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