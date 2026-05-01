Osasuna vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 34 de LaLiga?

El Osasuna se enfrentará al Barcelona en un emocionante partido correspondiente a LaLiga. El encuentro está programado para el 2 de mayo en el Estadio El Sadar. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos con diferentes objetivos en la competición doméstica española.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

El Osasuna llega a este encuentro tras conseguir una importante victoria por 2-1 frente al Sevilla, lo que supuso un respiro después de una derrota por 1-0 ante el Athletic Bilbao. Previamente, los navarros habían encadenado dos empates consecutivos: 1-1 contra el Real Betis y 2-2 frente al Deportivo Alavés, además de una victoria por 1-0 ante el Girona.

Por su parte, el Barcelona atraviesa un excelente momento de forma con cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. Los culés vencieron a domicilio al Getafe por 0-2 y al Celta Vigo por 1-0, además de imponerse al Atlético Madrid por 1-2 en Champions League a pesar de su eliminación y golear al Espanyol por 4-1. Su única derrota reciente fue ante el Atlético Madrid por 0-2 en la Ida de Champions League.

Victoria del Osasuna sobre el Real Madrid | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha dominado claramente con cuatro victorias frente a una sola del Osasuna. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 13 de diciembre de 2025, con victoria del Barcelona por 2-0 en LaLiga. Anteriormente, los culés también se impusieron por 3-0 el 27 de marzo de 2025. Sin embargo, el Osasuna consiguió sorprender al Barcelona el 28 de septiembre de 2024 con una contundente victoria por 4-2 en El Sadar. Los dos enfrentamientos previos también cayeron del lado azulgrana: 1-0 en LaLiga (31.01.2024) y 2:0 en la Supercopa (11.01.2024), mostrando una clara superioridad del equipo catalán en los duelos directos.

Lamine Yamal causa baja para el resto de la temporada | AP

¿Dónde ver el duelo del Barca en El Sadar?