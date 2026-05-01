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Futbol

Osasuna vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 34 de LaLiga?

Osasuna vs Barca en el primer sábado de mayo | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:50 - 01 mayo 2026
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El Osasuna recibe al Barcelona en El Sadar el 2 de mayo en un duelo de LaLiga donde los culés llegan en mejor forma con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, mientras los navarros presentan un balance más irregular

El Osasuna se enfrentará al Barcelona en un emocionante partido correspondiente a LaLiga. El encuentro está programado para el 2 de mayo en el Estadio El Sadar. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos con diferentes objetivos en la competición doméstica española.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

El Osasuna llega a este encuentro tras conseguir una importante victoria por 2-1 frente al Sevilla, lo que supuso un respiro después de una derrota por 1-0 ante el Athletic Bilbao. Previamente, los navarros habían encadenado dos empates consecutivos: 1-1 contra el Real Betis y 2-2 frente al Deportivo Alavés, además de una victoria por 1-0 ante el Girona.

Por su parte, el Barcelona atraviesa un excelente momento de forma con cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. Los culés vencieron a domicilio al Getafe por 0-2 y al Celta Vigo por 1-0, además de imponerse al Atlético Madrid por 1-2 en Champions League a pesar de su eliminación y golear al Espanyol por 4-1. Su única derrota reciente fue ante el Atlético Madrid por 0-2 en la Ida de Champions League.

Victoria del Osasuna sobre el Real Madrid | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha dominado claramente con cuatro victorias frente a una sola del Osasuna. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 13 de diciembre de 2025, con victoria del Barcelona por 2-0 en LaLiga. Anteriormente, los culés también se impusieron por 3-0 el 27 de marzo de 2025. Sin embargo, el Osasuna consiguió sorprender al Barcelona el 28 de septiembre de 2024 con una contundente victoria por 4-2 en El Sadar. Los dos enfrentamientos previos también cayeron del lado azulgrana: 1-0 en LaLiga (31.01.2024) y 2:0 en la Supercopa (11.01.2024), mostrando una clara superioridad del equipo catalán en los duelos directos.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal causa baja para el resto de la temporada | AP

¿Dónde ver el duelo del Barca en El Sadar?

  • Fecha: Sábado 2 de mayo

  • Sede: Estadio El Sadar

  • Horario: 1:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Sky Sports

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