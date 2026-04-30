Raphinha vuelve a los entrenamientos: ¿Llegará al Clásico contra el Real Madrid?

Tras la sensible baja que sufrió el FC Barcelona, Raphinha comienza a ver la luz al final del túnel. El atacante cumplió ya más de un mes fuera de actividad, luego de lesionarse durante un partido amistoso con la Selección de Brasil en la pasada Fecha FIFA.

La lesión confirmada en el bíceps femoral del muslo derecho encendió las alarmas en el club catalán. Debido a la gravedad de la dolencia, existía una gran preocupación por el tiempo de recuperación y la cantidad de partidos clave en los que el brasileño no podría participar.

Raphinha habló sobre el arbitraje en la serie ante Atlético de Madrid | X @FCBarcelona

Sin embargo, después de varias semanas de rehabilitación, el Barça compartió noticias alentadoras a través de sus redes sociales. En las imágenes se aprecia a Raphinha entrenando al parejo de sus compañeros, lo que revela un avance bastante favorable en su estado físico.

El regreso de Raphinha, cada vez más cerca ⏳ pic.twitter.com/04Jru9XPvf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 30, 2026

¿Qué partidos se perdió Raphinha por lesión?

Desde aquel amistoso con la "Canarinha", el extremo brasileño ha sido la gran ausencia en el esquema del Barcelona. Durante este mes de recuperación, Raphinha no pudo ver acción en compromisos clave que han marcado el rumbo del equipo en el cierre de la temporada:

LaLiga: Se ausentó en los duelos ante el Getafe , Villarreal y Real Sociedad , donde el equipo tuvo que ajustar su ataque ante la falta de desequilibrio por la banda derecha.

Champions League: No estuvo disponible para la serie de Cuartos de Final , una baja que pesó en la rotación ofensiva para los partidos de alta intensidad en Europa .

Copa del Rey: Tampoco pudo ser parte de la convocatoria para las semifinales del torneo.

Lamine Yamal festeja con Raphinha | AP

Con su regreso a los entrenamientos, el Barça recupera no solo desborde, sino también una de sus principales cartas de gol justo a tiempo para la recta final del campeonato.