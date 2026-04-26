¿Se acabó la confianza? Camavinga enfrenta complicada situación con Real Madrid

La temporada irregular que ha tenido Eduardo Camavinga no solo levanta dudas sobre su continuidad con Real Madrid, pese a su contrato hasta 2029, sino también respecto a su llamado a la Selección de Francia en la Copa del Mundo 2026.

El mediocampista parece un jugador seguro en la lista final de Didier Deschamps. Pero de eso a que tenga minutos en el torneo de la FIFA hay una gran diferencia. En los dos últimos amistosos no fue titular, suplente ante Brasil y ante Colombia sumó apenas media hora de juego.

En este panorama, para el jugador tener más regularidad sería importante, pues le ayudaría a tomar ritmo y demostrar su valía ante el seleccionador. Sin embargo, parece que por ahora con Real Madrid no se perfila para recuperar la titularidad.

Camavinga en el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en el Champions League | AP

¿Confianza rota con Camavinga?

A pesar de la ausencia de Aurélien Tchouaméni el viernes pasado en el partido contra Real Betis en la Jornada 32 de LaLiga, Camavinga empezó en el banquillo. Fue el segundo partido al hilo que el francés no salió de inicio, ambos después de su expulsión ante Bayern Munich en Champions League.

En el primero, contra Alavés, pareció una decisión de Álvaro Arbeloa para cuidar al jugador de la furia de los aficionados merengues. Sin embargo, en el juego ante los béticos, sorprendió la decisión del técnico de alinear primero a Thiago Pitarch.

Jugadores del Real Madrid tristes por el empate ante el Real Betis l AP

Pese a salir de inicio como suplente, Camavinga sumó minutos en ambos juegos, 27 contra Alavés y 17 frente a Betis. No obstante, como señala el diario Marca, por ahora la confianza que -en su discurso- Arbeloa ha asegurado tener con el jugador, no se ha visto por completo reflejada en el campo.

¿Qué viene para Real Madrid?

Ya sin Champions League ni Copa del Rey, Real Madrid está a un empate más de perder matemáticamente LaLiga contra Barcelona. Por lo que el conjunto blanco está obligado a ganar sus dos próximos juegos para llegar todavía con esperanza al Clásico.

Camavinga en partido con Real Madrid | AP