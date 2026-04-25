Madridistas encaran a jugadores del Real Madrid tras empate ante Betis

La tensión se desbordó tras el empate del Real Madrid frente al Real Betis, luego de que un grupo de aficionados merengues increpara directamente a los futbolistas al término del encuentro, exigiendo explicaciones por el resultado.

De acuerdo con un video difundido por El Chiringuito de Jugones, los seguidores no se guardaron nada y lanzaron fuertes reclamos, evidenciando el descontento por el rendimiento del equipo en un partido que consideraban clave.

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🗣️ Madridistas INCREPAN a los JUGADORES del MADRID tras el EMPATE ante el Betis.



‼️ “¡Qué poca vergüenza tenéis, dad la cara!”. pic.twitter.com/ADGevX2R5X — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026

Afición explota contra los jugadores

A la salida del estadio, varios aficionados encararon a los jugadores del conjunto blanco con gritos como: “¡Qué poca vergüenza tenéis, dad la cara!”, reflejando la frustración acumulada tras un empate que dejó sensaciones negativas.

El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando la presión constante que rodea al club en momentos donde los resultados no acompañan.

Real Betis celebrando el empate ante el Real Madrid l AP

Presión creciente en el entorno merengue

El empate ante el Betis no solo dejó puntos en el camino vitales para recuperar la liga ante el Barcelona, sino que también encendió las alarmas dentro del entorno del Real Madrid, donde la exigencia es máxima en cada jornada.

Lunin haciendo una gran atajada en el partido ante Betis | AP

La reacción de la afición deja claro que la paciencia comienza a agotarse, especialmente en un tramo de la temporada donde cada resultado puede ser determinante en la lucha por los objetivos del club.