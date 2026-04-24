Fidalgo se reencuentra con el Real Madrid: del sueño inconcluso a un duelo clave en LaLiga

El mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo vivirá un partido especial este fin de semana cuando enfrente al Real Madrid, el equipo donde se formó; hasta llegó a ser capitán del Castilla, pero con el que nunca logró debutar en LaLiga.

Ahora, desde la otra trinchera con el Real Betis, Fidalgo llega con una historia distinta, consolidado como un futbolista que ha sabido reinventarse en el América, donde salió tricampeón, y que hoy tiene la oportunidad de medirse ante su pasado en un escenario de alta exigencia dentro de LaLiga.

El contexto no podría ser más intenso. El Betis necesita sumar puntos para asegurar su lugar en competiciones europeas la próxima temporada, mientras que el conjunto merengue está obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título, esperando un tropiezo del FC Barcelona.

Álvaro Fidalgo en el partido de Real Betis contra Braga | AFP

Un antecedente que ilusiona

No es la primera vez que Álvaro Fidalgo sabe lo que es hacerle daño al Real Madrid. En 2022, cuando militaba en el América, el mediocampista marcó un gol de penal en un amistoso ante los blancos, firmando el empate en un partido que dejó buenas sensaciones para el conjunto azulcrema.

Aquel gol no solo fue especial por el rival, sino por el significado personal: anotarle al club que lo formó y en el que buscó abrirse camino sin éxito en el primer equipo.

Álvaro Fidalgo en un entrenamiento con América l MEXSPORT

¿Se cumple la ley del ex?

Hoy, con más experiencia y protagonismo, el escenario es distinto para Fidalgo. Ya no es el canterano que buscaba una oportunidad, sino un jugador consolidado que puede influir directamente en el resultado de un partido clave en sus aspiraciones en la Liga.

El reencuentro está servido, el contexto es ideal y la pregunta queda en el aire: ¿podrá Álvaro Fidalgo volver a marcarle al Real Madrid y hacer válida la ley del ex?