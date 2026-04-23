LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Betis vs Real Madrid?

El Real Betis se enfrentará al Real Madrid este viernes 24 de abril de 2026 en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga. El partido dará comienzo a las 13:00 horas en el Estadio La Cartuja de Sevilla, un escenario que promete una gran atmósfera para este clásico del fútbol español. Ambos equipos llegan con necesidades diferentes pero con la misma ambición de sumar tres puntos vitales en esta recta final de temporada.

Arda Güler, jugador del Real Madrid | AP

El Real Betis llega a este encuentro tras conseguir una importante victoria a domicilio por 2-3 frente al Girona en LaLiga. Sin embargo, los verdiblancos han mostrado cierta irregularidad en sus últimos compromisos, sumando dos empates consecutivos en la competición doméstica ante Osasuna (1-1) y Espanyol (0-0). En Europa League, el equipo de Pellegrini empató 1-1 en casa contra el Braga, pero cayó derrotado 2-4 en la vuelta el 16 de abril, quedando eliminado de la competición europea. Por su parte, el Real Madrid viene de vencer por 2-1 al Deportivo Alavés en LaLiga, aunque atraviesa un momento complicado tras sufrir dos derrotas consecutivas en Champions League ante el Bayern Munich (1-2 en casa el 7 de abril y 4-3 a domicilio). En liga, los blancos empataron 1-1 con el Girona el 10 de abril y sorprendentemente cayeron 2-1 ante el Mallorca, mostrando cierta vulnerabilidad defensiva en sus últimos compromisos.

Anthony en lamento tras la derrota de Real Betis contra Braga | AP

En el historial reciente entre ambos equipos, el Real Madrid ha mostrado cierta superioridad con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos. El duelo más reciente se disputó el 4 de enero de 2026, con una contundente victoria madridista por 5-1 en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en su último enfrentamiento en Sevilla, el Betis se impuso por 2-1 el 1 de marzo de 2025, lo que demuestra que los verdiblancos son capaces de complicarle las cosas al gigante blanco cuando juegan como locales. Anteriormente, el Madrid venció 2-0 en septiembre de 2024, mientras que los dos encuentros previos terminaron en empate: 0-0 en mayo de 2024 y 1-1 en diciembre de 2023.

Vinicius en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cuándo y dónde ver el Real Betis vs Real Madrid?

FECHA: Viernes 24 de abril

HORA: 13:00 (hora centro de México)

LUGAR: La Cartuja, Sevilla, España

TRANSMISIÓN: Sky Sports