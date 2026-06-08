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Futbol

Perú vs España ¿Cuándo y dónde ver el amistoso internacional?

Amistosos Perú vs España | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:13 - 07 junio 2026
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La Furia Roja y la Bicolor cierran las filas en el último fin de semana antes del Mundial

Las selecciones de Perú y España se enfrentarán en un compromiso amistosos. El encuentro está programado para el 9 de junio de 2026 a las 20:00 horas. Este duelo servirá como una prueba importante para ambos conjuntos, especialmente para la Roja, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Lamine Yamal con España | AP

El combinado peruano llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos en sus últimas cinco presentaciones, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. En su partido más reciente, vencieron a Haití (1-2), precedido por un empate ante Honduras (2-2) y una caída frente a Senegal (2-0). Previamente, lograron imponerse a Bolivia (2-0), pero sufrieron una derrota contra Chile (2-1). Por su parte, la selección española presenta un registro de dos victorias y tres empates en su historial reciente. Vienen de igualar ante Irak (1-1) y frente a Egipto (0-0), tras haber goleado a Serbia (3-0). En la Clasificación Mundial UEFA, empataron con Turquía (2-2) y vencieron contundentemente a Georgia (0-4). Este enfrentamiento amistoso representa una oportunidad crucial para ajustar piezas tácticas antes de sus próximos desafíos oficiales.

Selección de España | AFP

¿Cuándo y dónde ver Perú vs España? EN VIVO

  • FECHA: Lunes 8 de junio

  • HORA: 20:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estado Cuauhtémoc, Puebla, México

  • TRANSMISIÓN: VIX +, ESPN, Disney +

Selección de Perú | x:@SeleccionPeru
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