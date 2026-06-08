Colombia vence a Jordania con doblete de Jhon Arias y queda lista para el Mundial 2026

La Selección de Colombia cumplió con su último ensayo antes de la Copa del Mundo 2026 al imponerse 2-0 sobre Selección de Jordania en un duelo disputado en San Diego. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró orden, intensidad y una rotación completa de su convocatoria, con Jhon Arias como figura indiscutida gracias a su doblete.

El inicio del encuentro tuvo momentos de tensión para Colombia, especialmente tras un potente disparo de Jordania que se estrelló en el poste izquierdo del arquero del Atlas, Camilo Vargas al minuto cinco. Sin embargo, el susto sirvió como despertador para una escuadra cafetera que poco a poco comenzó a imponer condiciones en el terreno de juego.

Amistoso Colombia vs Jordania | AP

¿Cómo construyó Colombia su victoria?

Con el paso de los minutos, Colombia encontró fluidez en su juego ofensivo, destacando la movilidad de b James Rodríguez y el propio Arias. La insistencia tuvo recompensa al minuto 41, cuando Arias recortó hacia el centro y definió con precisión tras una asistencia de James para abrir el marcador antes del descanso.

En el complemento, el conjunto sudamericano mantuvo la iniciativa pese a los ajustes tácticos de Jordania, que intentó neutralizar a James con una marca personal. Aun así, Colombia logró ampliar la ventaja al minuto 55 con una gran jugada colectiva que terminó nuevamente en los pies de Arias, quien firmó su doblete tras un centro de Santiago Arias.

Jordania vs Colombia | AP

Rotación total y confianza de cara al Mundial

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la amplia rotación implementada por Lorenzo. Durante el entretiempo y la segunda mitad, ingresaron futbolistas como Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Juan Camilo Portilla, permitiendo que todos los convocados tuvieran minutos en este último ensayo.

El ritmo del partido disminuyó en la recta final, con menos llegadas claras en ambas áreas y mayor control por parte de Colombia, que administró la ventaja sin sobresaltos. Jordania, por su parte, no logró encontrar respuestas ofensivas ante una defensa bien plantada liderada por Davinson Sánchez.

Afición de Colombia en San Diego | AP

Con este triunfo, Colombia cierra su preparación mundialista con buenas sensaciones, destacando no solo el resultado, sino también la cohesión del grupo y la versatilidad táctica mostrada en el campo. El equipo llega con confianza renovada y variantes suficientes para afrontar el reto internacional.

El pitazo final confirmó el 2-0 y dejó a la Tricolor lista para encarar la Copa del Mundo 2026, donde buscará ser protagonista desde la fase de grupos con una generación que combina experiencia y talento emergente.