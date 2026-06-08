Mbappé tiene a su jugador favorito para ser el goleador del Mundial 2026

A unos días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, Kylian Mbappé volvió a demostrar la enorme confianza que tiene en sus capacidades al participar en una dinámica viral sobre quién será el máximo goleador en el torneo. El delantero francés no dudó en elegir entre varias de las mayores estrellas del futbol internacional hasta terminar señalándose a sí mismo como el principal candidato.

¿Cómo fue la dinámica?

La dinámica consistía en una serie de enfrentamientos directos entre figuras de talla mundial. Cada jugador debía elegir quién tenía más posibilidades de convertirse en el goleador del torneo, eliminando a un candidato en cada ronda hasta quedarse con un solo nombre.

El recorrido comenzó con una comparación entre Lamine Yamal y Erling Haaland. Sin pensarlo demasiado, Mbappé eligió al joven talento español, destacando el enorme potencial que ha mostrado con su selección y a nivel de clubes durante los últimos años.

Kylina Mbappé en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT

La siguiente decisión enfrentó a Yamal contra Vinícius Júnior. En esta ocasión, el capitán francés se inclinó por el atacante brasileño, considerando su capacidad para aparecer en los momentos importantes y su crecimiento constante como referente ofensivo.

La cadena continuó con un duelo entre Vinícius y Harry Kane. Nuevamente, Mbappé optó por el futbolista sudamericano, manteniéndolo como su favorito para seguir avanzando dentro de la dinámica propuesta.

Messi festejando el gol anotado a México en Qatar 2022 | Imago7

Sin embargo, cuando llegó el turno de comparar a Vinícius con Lionel Messi, el francés eligió al astro argentino. La decisión provocó reacciones inmediatas entre los aficionados, quienes interpretaron el gesto como un reconocimiento al legado y la capacidad goleadora que aún conserva el campeón del mundo.

Posteriormente, Messi fue enfrentado a Cristiano Ronaldo. Mbappé sorprendió al seleccionar al portugués, colocando al histórico goleador europeo por encima de su antiguo compañero y rival generacional en una de las decisiones más comentadas del video.

Mbappé previo a un partido con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP

Se autoproclamó como goleador