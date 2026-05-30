El dilema de Mbappé ante un PSG bicampeón de Europa

La gran final de la UEFA Champions League no solo capturó la atención del planeta por lo que sucedía en el terreno de juego, sino también por las miradas y los pensamientos que se cruzaban en el palco de honor. Allí, como dos imanes del destino, coincidieron Kylian Mbappé y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Sin embargo, el verdadero protagonista en la habitación no era el fichaje del astro francés, sino el presente del club que dejó atrás. Mientras Mbappé busca reescribir su historia, su antiguo equipo, el París Saint-Germain (PSG), ha logrado lo que con él parecía una maldición inalcanzable: coronarse bicampeón de la Champions League.

Mbappé festeja un gol con el PSG l AP

La salida de Mbappé del Parque de los Príncipes se vivió en su momento como una tragedia nacional en Francia. Se pensaba que el proyecto multimillonario de Qatar colapsaría sin su máxima referencia.

Dos años después, la realidad ha dado un bofetón de guante blanco, sin el brillo individual de Kylian, pero con un bloque colectivo indomable, el PSG ha instaurado una dinastía en Europa.

¿Mbappé arrepentido?

Mbappé pasó siete temporadas en el PSG intentando ganar la Champions League, logrando solo un subcampeonato en 2020. Tras su partida, el club parisino alcanzó la gloria de manera consecutiva.

Se fue buscando la gloria europea que el PSG le negaba y justo cuando empaca las maletas, el club de su ciudad levanta la 'Orejona' por partida doble.

Aunque vestir la camiseta blanca cumpla un sueño de la infancia, el orgullo deportivo de Mbappé debe estar sintiendo el peso de haber sido el "problema" y no la solución en París.

Kylina Mbappé en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT