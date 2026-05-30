Chelsea se burla de Arsenal tras perder la Final de Champions ante PSG

Arsenal perdió la Gran Final de la UEFA Champions League en este 2026, 20 años después de haber perdido otra en contra del Barcelona, por lo que el equipo de Londres sigue sin sumar una gloria internacional a sus vitrinas y aunque ellos no la han jugado, sus rivales de ciudad han decidido burlarse del mal resultado.

El Chelsea compartió imágenes pasadas, pero al mismo tiempo bastante poderosas, pues en ellas se muestra que en ediciones pasadas del torneo europeo, ellos sí han logrado hacerse con la victoria.

Afición Arsenal l AP

"Pasen a ver los trofeos..."

En realidad todo pareció una completa casualidad, pero todo parece indicar que no fue así; Chelsea compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las cuales muestran los trofeos que han ganado recientemente: el Mundial de Clubes y, por supuesto, la Champions League de 2021.

Este post parecería inofensivo; sin embargo, agregando la frase: "Vengan y visiten Londres, la casa de los trofeos", el mensaje parece tener dueño, pues tan solo unos minutos atrás, el cuadro gunner había perdido la Final en contra del ahora bicampeón PSG.

Las reacciones ya se han podido ver por parte de aficionados del club azul y de algunos otros equipos de la Premier League, en donde incitan a que la burla siga, con algunos preguntando por qué no se ha publicado nada más para aumentar la burla y aficionados de otros equipos diciendo que no hay que burlarse ya que "Arsenal fue campeón por solo 45 minutos", de manera completamente sarcástica.

También hubo una respuesta por parte de una leyenda del equipo londinense, pues John Terry apareció en comentarios solamente para escribir: "Timing", haciendo referencia a que fue el momento perfecto para sacar esa publicación a la luz, la cual ofrece un tour por el estadio de Chelsea, Stamford Bridge.

John Terry I ESPECIAL

Arsenal sigue sin conocer la gloria internacional

A pesar de que la temporada de los Gunners ha sido muy buena, regresando a ser campeones de Inglaterra 22 años después y siendo finalistas de la Champions League con dos años menos de distancia, los de Londres siguen sin poder ganar un trofeo de competencia internacional.

Han perdido dos Finales de Champions League, en 2006 y 2026, las dos ante un entrenador español. Además de haber perdido también también en 2019 una Final de Europa League ante el rival que se ha burlado de ellos esta vez.