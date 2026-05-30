Estadios y sedes mundialistas: Hard Rock Stadium (Miami, Florida)

Si hay un estadio en Estados Unidos que respira deporte, ese es el Hard Rock Stadium. La casa de los Delfines de Miami es hogar de diversas disciplinas, y ahora se prepara para su primer mundial de futbol.

Inaugurada el 1 de diciembre de 1987, la catedral al norte de Miami en el estado de Florida, tuvo un costo de 115 millones de dólares de aquella época equivalentes de 330 a 340 millones actuales.

Pero la casa de los Dolphins no se ha quedado quieta con el paso de tiempo. Hace 10 años, el recinto vivió una remodelación con costo cercana a los 350 millones de dólares para adaptarlo a la exigencia actual y como parte de dicho inversión, los derechos de su nombre fueron vendidos para ser conocido como Hard Rock Stadium hasta 2034.

El Hard Rock Stadium cambia su nombre para el Mundial | AP

Capital del deporte mundial

En su cancha o alrededores, el estadio ha recibido juegos de NFL con los Delfines y seis ediciones del Super Bowl, futbol colegial con los Huracanes y el Orange Bowl, beisbol con los Marlins, balompié con juegos de Copa Oro, Copa América y Mundial de Clubes, además de tenis con el Miami Open, lucha libre con WrestleMania e incluso es sede de Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

Y por primera vez en su historia será sede de la Copa Mundial de la FIFA con siete partidos, cuatro de Fase de Grupos y tres de eliminación directa, un cruce de Octavos, otro de Cuartos y el encuentro por el tercer lugar.

Con capacidad para 65 mil aficionados, el Estadio de Miami albergará encuentros como el Escocia contra Brasil y uno de los más atractivos de la Primera Fase con el Colombia contra Portugal.

Es así como uno de los recintos con mayor historia y arraigo latino en Estados Unidos, se prepara para seguir acrecentando su legado con la Copa Mundial.

El Hard Rock Stadium, previo a un SB | AP

Ficha técnica del Hard Rock Stadium (Miami Stadium)

Nombre oficial original: Joe Robbie Stadium

Nombre comercial actual: Hard Rock Stadium

Nombre para el Mundial 2026 : Miami Stadium (denominación FIFA durante el torneo)

Ubicación: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos (347 Don Shula Drive)

Inauguración: 16 de agosto de 1987

Arquitectos: HOK Sport (proyecto original); remodelación de 2015-2016 a cargo de HOK Architecture

Ingenieros estructurales: Bliss & Nyitray Inc.

Capacidad original: 75,000 espectadores

Capacidad actual: 64,767 espectadores para fútbol americano (aprox. 65,000 para el Mundial 2026)

Costo original de construcción: 115 millones de dólares estadounidenses

Inicio de construcción: 1 de diciembre de 1985

Superficie: Césped natural Tifway 419 Bermuda Grass

Dimensiones de cancha: Aproximadamente 120 x 53.3 yardas (109.7 x 48.8 m) para futbol americano; para futbol se adapta a las medidas FIFA (105 x 68 m).

Propietario: Stephen M. Ross

Apodo: The Rock

Equipos que juegan o han jugado ahí: Miami Dolphins, Miami Hurricanes, Florida Marlins (1993-2011; hoy Miami Marlins), Florida Atlantic Owls

Récord histórico: 80,120 espectadores durante el partido por el Campeonato Nacional Universitario de futbol americano BCS National Championship Game 2013

Estadio Hard Rock de Miami | MEXSPORT

Miami, la ciudad más latina de EU

Es muy difícil que en Miami alguien no hable español. Pero aun así, la ciudad más latina de Estados Unidos tiene una deuda pendiente: el futbol.

Lionel Messi, con el proyecto del Inter de Miami, ha buscado revertir eso y el Mundial 2026 será la gran prueba para cosechar lo sembrado por el astro argentino y sus siempre fieles escuderos.

Afición del Inter Miami l AP

Ficha técnica de Miami