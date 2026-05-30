A 12 días: México, Talismán por excelencia de Finalistas en Mundiales

La Selección Mexicana pagó un durísimo derecho de piso en Copas del Mundo, desde su debut en Uruguay 1930, pues antes de ganar siquiera su primer punto en Suecia 1958, se tuvo que comer nueve derrotas consecutivas.

Sin embargo, también desde aquella primera edición, el Tricolor traía una extraña onza bajo los botínes, cargada de suerte para sus rivales. Y es que México es el representativo que ha enfrentado en su camino a más combinados que a la postre resultaron en finalistas en cada justa, con nueve, incluyendo a tres Campeones.

De las 17 participaciones de México, hasta el momento, en Copas del Mundo, este sorprendente suceso ha ocurrido en ocho ocasiones, incluso en una por partida doble, en Chile 1962.

Impulsa a la Albiceleste en Uruguay 1930

La Selección mexicana fue una de las 13 participantes en el primer Mundial, donde compartió el Grupo 1 con Francia (1-4), Chile (0-3) y Aregntina (3-6), que a la postre alcanzó la Final, donde cayó con el anfitrión Uruguay.

Selección Mexicana en la Copa del Mundo Uruguay 1930 | MEXSPORT

Escalón para los suecos anfitriones

El Tricolor enfrentó en el duelo inaugural de Suecia 1958 a los anfitriones, donde perdió por contundente 3-0; los locales se catapultaron hasta la Final, donde cayeron 2-5 ante el Brasil del 'Niño prodigio' Pelé

Partido entre la Selección Mexicana y la de Suecia en el Mundial de 1958 | MEXSPORT

Partida doble en Chile 1962

En un hecho insólito, para Chile 1962, el Tricolor compartió el Grupo 3 con los finalistas de esa edición, perdió 0-2 con Brasil y logró su histórica primera victoria en el torneo sobre Checoslovaquia 3-1. La Canarinha conquistó el Bicampeonato al doblegar a los europeos 3-1.

Mane Garrincha y Villegas en la Copa deL Mundo de Chile 1962 | MEXSPORT

Catapulta al Campeón en 1966

Cuatro años después, en Inglaterra 1966, ls Selección mexicana de nueva cunta se midió ante el anitrón en la primera Fase, donde cayó 2-0 ante los ingleses, que posteriormente se proclamaron Campeones al vencer en tiempo extra a Alamenia Federal 4-2.

México contra Inglaterra, en 1966. l MEXSPORT

Buen anfitrión con la Azzurra

Para México 1970, el Tricolor avanzó como anfitrión por primera vez a la siguiente fase de un Mundial; sin embrago, en Cuartos de Final cayó en Toluca ante la poderosa Italia, que avanzó hasta la Final, donde perdió ante Brasil 4-1.

México contra Italia, en el Mundial 1970. l MEXSPORT

Da suerte en casa a la Mannschaft

Tras una ausencia en España 1982, México organizó de manera emergente el Mundial 1986, donde superó como líder de grupo, en Octavos derrotó a Bulgaria 2-0 y en su único quinto partido mundialista, en Cuartos cayó en penaltos ante Alemania Federal, a ls postre subcampeona, luego de caer en la Final 3-2 a manos de la Argentina de Maradona.

Alemania Federal y México se enfrentaron en Cuartos de Final, en 1986. l MEXSPORT

Por seguna vez impulsa a Italia

En Estados Unidos 1994, los 'verdes' compartieron el Grupo E con tres europeos: Noruega, Irlanda e Italia y contra pronóstico, el Tricolor lideró el sector al empatar 1-1 contra la Azzurra, subcampeona de esta edición, tras perder en penaltis ante Brasil.

México contra Italia, en Estados Unidos 1994. l MEXSPORT

La más reciente en el desierto

Tras seis ediciones consecutivas sin que se presentara esta 'costumbre' para Qatar 2022, el Tricolor de nuevo sirvió de impulso para un finalista, cuando en su camino en el Grupo C, cayó 2-0 ante Argentina, que justó a partir del duelo ante los mexicanos, se encaminó al ansiado título de la mano de Messi.

El argentino Lionel Messi le anotó a México, en Qatar 2022. l MEXSPORT

¿Qué deparará la suerte en 2026?