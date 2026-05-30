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Detienen al alcalde de Cuautla, Morelos; suman más de 85 funcionarios capturados en Operativo Enjambre

Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, fue detenido este sábado. / FB
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:33 - 30 mayo 2026
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Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, fue detenido este sábado por fuerzas federales en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos,

La detención ocurrió este 30 de mayo como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad federal. De acuerdo con García Harfuch, el alcalde de Cuautla era buscado por autoridades federales tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de la FGR.

La captura del alcalde se da en medio de los operativos que las autoridades mantienen en Morelos para detener a servidores públicos investigados por presuntamente estar relacionados con actividades ilícitas, como extorsión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado en qué municipio se llevó a cabo la detención del edil.

García Harfuch destacó que el Operativo Enjambre ha derivado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de Jesús "N". / X

También fueron detenidos colaboradores cercanos del alcalde

Además de Jesús "N", las autoridades arrestaron a varios de sus colaboradores y personas vinculadas a la administración municipal de Cuautla.

Entre ellos se encuentran Horacio "N", secretario municipal y aspirante a la alcaldía; Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor del ayuntamiento; Jonathan "N", tesorero municipal, y Arisbel Rubí "N", excandidata a la presidencia municipal.

Las autoridades no han detallado los cargos específicos que enfrentará cada uno de los detenidos.

Jesús "N" fue detenido como parte de las acciones del Operativo Enjambre en Morelos. / FB

La última publicación del alcalde antes de ser detenido

Un día antes de su captura, Jesús "N" compartió en sus redes sociales una publicación en la que informó que había acudido a instalaciones de la Guardia Nacional para participar en reuniones relacionadas con estrategias de seguridad.

Ese mensaje se convirtió en su última actividad pública antes de que se confirmara su detención.

Suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en distintas entidades del país. / FB
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