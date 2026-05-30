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Futbol

Billy Álvarez y Víctor Velázquez: el conflicto entre los dos últimos presidentes de Cruz Azul

Billy Álvarez y Víctor Velázquez | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:20 - 30 mayo 2026
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El ingeniero fue el predecesor del hombre que falleció hace unos momentos

La noticia del fallecimiento de Guillermo 'Billy' Álvarez Cuevas reavivó los recuerdos de una de las etapas más importantes en la historia de Cruz Azul. Durante más de tres décadas, el directivo encabezó al club cementero y a la Cooperativa, aunque sus últimos años estuvieron marcados por problemas legales y una fuerte confrontación con Víctor Velázquez, actual presidente de La Máquina.

Tras la salida de Billy Álvarez de la institución en 2020, comenzaron a hacerse públicas diversas diferencias con Velázquez, quien asumió un papel protagónico dentro de la nueva administración. Con el paso de los años, ambos personajes protagonizaron uno de los conflictos más relevantes en la historia reciente del equipo celeste.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Velázquez reveló que las auditorías realizadas después de la gestión de Álvarez habían detectado diversas irregularidades. El dirigente aseguró que los especialistas encontraron operaciones que llamaron la atención de la nueva administración durante la revisión de contratos y movimientos financieros.

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7

Velázquez denunció presuntos hallazgos tras la salida de Billy Álvarez

En entrevista con W Radio, el presidente de Cruz Azul explicó que no existía una cifra concreta sobre un posible desvío de recursos, pero sí señaló que los auditores habían identificado situaciones irregulares. Entre ellas mencionó la compra de un futbolista de Segunda División por cerca de dos millones de dólares que, según sus palabras, ni siquiera era titular dentro de su equipo.

Las declaraciones de Velázquez se sumaron a las investigaciones que enfrentaba Billy Álvarez tras abandonar la Cooperativa Cruz Azul. Desde entonces, la nueva administración sostuvo que continuaría revisando a detalle las operaciones realizadas durante los años anteriores.

El conflicto volvió a tomar fuerza en 2025, cuando las autoridades lograron detener a Álvarez en la Ciudad de México. Después de ese hecho, Velázquez expresó públicamente su sorpresa por la manera en que el exdirectivo fue localizado pese a las órdenes de aprehensión que enfrentaba.

Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT
Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

La relación familiar y la supuesta oferta millonaria

Durante una entrevista con ESPN, Velázquez calificó como un “descaro” y un “cinismo” que Billy Álvarez permaneciera en el sur de la capital del país pese a su situación legal. Sus declaraciones reflejaron la distancia que existía entre ambos personajes, quienes años atrás compartieron espacios dentro de la Cooperativa.

A estos episodios se sumó una revelación publicada en 2023 por El Francotirador, columnista de RÉCORD, quien recordó que Velázquez está casado con una sobrina de Billy Álvarez. Según esa versión, el exdirectivo habría intentado negociar con el actual presidente cementero para mantenerse al frente de la Cooperativa.

De acuerdo con lo revelado por el periodista, Billy Álvarez supuestamente le ofreció a Velázquez una suma de 400 millones de dólares a cambio de retirarse y dejarlo operar sin oposición dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Con el fallecimiento del histórico dirigente, estos episodios vuelven a la memoria de los aficionados celestes como parte de uno de los capítulos más polémicos en la historia moderna de La Máquina.

Billy Álvarez | MEXSPORT
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