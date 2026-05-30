¿Qué hizo “Billy” Álvarez en Cruz Azul?

Durante 32 años, Guillermo “Billy” Álvarez fue el hombre más poderoso de Cruz Azul. Desde 1988 y hasta 2020 controló el destino deportivo y administrativo de La Máquina, convirtiéndose en uno de los directivos más longevos en la historia del futbol mexicano. Su gestión dejó títulos, inversiones y momentos históricos, pero también una larga sequía de campeonatos, finales perdidas y polémicas que dividieron a la afición celeste.

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7

Uno de sus mayores logros fue mantener a Cruz Azul como uno de los clubes más importantes del país durante más de tres décadas. Bajo su administración llegaron figuras como Carlos Hermosillo, César Delgado, Christian Giménez, Mariano Pavone, Jonathan Rodríguez y otros jugadores que marcaron época en la institución. Además, el club se mantuvo constantemente como protagonista de la Liga MX y de los torneos internacionales.

En lo deportivo, el momento más importante de su gestión fue la obtención del título de Liga en el Invierno 1997. Aquella final ante León significó la octava estrella del club y el último campeonato de liga que Cruz Azul ganó bajo su mandato. El penal convertido por Carlos Hermosillo en tiempo extra quedó grabado como una de las imágenes más importantes de la historia cementera.

Billy Álvarez espera encontrar pronto al nuevo técnico celeste | MEXSPORT

También impulsó el crecimiento internacional de la institución. Con Billy al frente, Cruz Azul conquistó títulos de Concacaf y en 2001 hizo historia al convertirse en el primer equipo mexicano en disputar una final de la Copa Libertadores, eliminando a clubes sudamericanos de gran tradición antes de caer ante Boca Juniors en una dramática serie de penales.

Sin embargo, la otra cara de su administración estuvo marcada por los constantes fracasos en momentos decisivos. Durante su etapa, Cruz Azul perdió numerosas finales de Liga MX, incluidas las de 2008, 2009, 2013 y 2018. La más dolorosa para muchos aficionados fue la del Clausura 2013 ante América, cuando el equipo dejó escapar el campeonato en los últimos minutos después de tener ventaja en el marcador global.

El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7

La sequía de títulos de liga se extendió durante 23 años. Mientras que otros rivales levantaban campeonatos, Cruz Azul acumulaba frustraciones. Fue precisamente durante esos años cuando nació el término “cruzazulear”, utilizado para describir derrotas inesperadas después de tener la victoria prácticamente asegurada.

En el plano administrativo también tomó decisiones importantes. Durante su gestión se fortaleció la estructura de fuerzas básicas, se consolidó el proyecto de La Noria como centro de operaciones del primer equipo y se mantuvo a Cruz Azul como una de las instituciones con mayor estabilidad económica dentro del futbol mexicano.

No obstante, sus últimos años estuvieron rodeados de conflictos internos dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Las acusaciones por presuntos malos manejos financieros, lavado de dinero y delincuencia organizada terminaron provocando su salida del club en 2020, poniendo fin a una era que había comenzado más de tres décadas atrás.

Al final, el legado de Billy Álvarez quedó marcado por una contradicción. Fue el dirigente que llevó a Cruz Azul a una final de Libertadores, ganó campeonatos nacionales e internacionales y mantuvo al club entre los grandes de México. Pero también fue el presidente que encabezó una de las etapas más frustrantes para la afición cementera, con una sola liga en 32 años y una serie de finales perdidas que todavía forman parte de la memoria colectiva del futbol mexicano.