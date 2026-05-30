¿Qué dijo Carlos Bonavides sobre la Pensión del Bienestar?

Carlos Bonavides, recordado por millones de mexicanos por interpretar al popular personaje de ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela El Premio Mayor, volvió a hablar sobre la polémica que surgió tras darse a conocer que es beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El actor aseguró que no tiene nada que ocultar y defendió su decisión de recibir el apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a personas mayores de 65 años.

El programa social entrega actualmente 6 mil 200 pesos bimestrales a sus beneficiarios a través del Banco del Bienestar, con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Sin embargo, desde que Bonavides reveló públicamente que recibe este apoyo, ha sido objeto de críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales y figuras del medio artístico.

El actor afirma que aceptó la Pensión del Bienestar por necesidad ante la falta de trabajo / Especial

“Todo el mundo lo ha hecho”

Durante una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el actor explicó las razones que lo llevaron a realizar el trámite y recordó que el beneficio está disponible para todos los ciudadanos que cumplan con la edad establecida por la ley.

“La solicité porque todo el mundo lo ha hecho, en todos los aspectos y en todos los ambientes”, comentó en la entrevista, donde recordó que los adultos mayores a partir de los 65 años, sin excepciones, pueden recibirla.

Bonavides enfatizó que la pensión es un derecho reconocido por la Constitución y no un privilegio exclusivo para determinados sectores de la población.

El actor mexicano volvió a defender la ayuda que recibe cada dos meses / Redes Sociales

“Es un derecho constitucional y ¿por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política. Todos tenemos derecho”.

El actor admite que necesita el apoyo económico

Lejos de ocultar su situación financiera, el actor reconoció que el apoyo representa una ayuda importante para su economía personal y aseguró que no tiene problema en admitirlo públicamente.

“Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”, dijo en la entrevista con De Primera Mano.

Las declaraciones llegan después de que en años recientes Bonavides compartiera diversos mensajes en redes sociales y medios de comunicación donde expresó su interés por encontrar nuevas oportunidades laborales. Incluso, en distintas ocasiones habló abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrentaba.

A 'Huicho Domínguez' no le importan las críticas por recibir ayuda gubernamental / Redes Sociales

La búsqueda de trabajo y la polémica

Antes de presumir que ya recibía la Pensión del Bienestar, el actor publicó en redes sociales información para ser contratado en eventos privados y espectáculos. En aquel momento también aprovechó para expresar su disposición de seguir trabajando en cualquier actividad honesta.

“Necesito trabajo, honradamente, lícitamente (…) si no tengo empleo, pongo un letrero en Madero y cambio saludos por dinero; si hay que barrer, barro y si debo hablar con el mejor de los productores lo hago”.

Meses después, cuando comenzaron las críticas por recibir el apoyo gubernamental, Bonavides volvió a responder a sus detractores a través de TikTok.

El señor Bonavides dijo que la ayuda le caído en momentos que ya no trae dinero / Redes Sociales

“Los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”.

Las críticas de Laura Zapata

Una de las voces más conocidas que cuestionó públicamente la decisión del actor fue Laura Zapata. La actriz manifestó su desacuerdo con que figuras del espectáculo reciban este tipo de apoyos, lo que generó un nuevo debate en redes sociales.

“Pobrecito (Carlos Bonavides) le dan lana, cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”, dijo la hermana de Thalía durante una de las marchas de la llamada Generación Z.

Ante estas declaraciones, Bonavides respondió con serenidad y aseguró que respeta las opiniones de la actriz, aunque no comparte su postura.