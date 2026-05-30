Hito histórico: Majo González es la primer mujer en narrar una Final de Champions League en habla hispana

Majo González hace historia al convertirse en la primera mujer que llevará la narración principal de una Final de la UEFA Champions League en habla hispana, un suceso que marca un antes y un después en las transmisiones de futbol.

Este logro no solo representa un triunfo individual para la cronista, sino un paso firme hacia un ecosistema de medios donde el talento, la preparación y la capacidad profesional se posicionan por encima del género.

Majo González durante transmisión l Instagram

La designación de González para el partido más importante de la temporada europea es el resultado de años de consistencia, un profundo conocimiento táctico y un estilo narrativo que ha logrado conectar con el público de manera orgánica.

Este hito demuestra que las cabinas de transmisión están evolucionando para escuchar a las voces más preparadas, validando el esfuerzo de las mujeres que buscan espacios de alta relevancia en el deporte.

Históricamente, los roles de mayor peso en los partidos de máxima categoría global habían estado reservados para voces masculinas. Que hoy una mujer sea la encargada de relatar las emociones de una final por la "Orejona" tumba estereotipos y redefine los estándares de la industria.

El valor del talento sin etiquetas

Más allá de lo que suceda en la cancha, el verdadero triunfo de esta Final radica en el precedente que se establece. Este acontecimiento abre una puerta definitiva para las nuevas generaciones de estudiantes de periodismo y comunicadoras, demostrando que los techos de cristal en la crónica deportiva se están rompiendo con base en la excelencia y el trabajo diario.

Majo González criticó al Canelo durante un programa | CAPTURA Twitter @nmas