Francia abandona Miss Universo 2026: ¿por culpa de México?

La controversia que dejó la final de Miss Universe 2025 sigue provocando consecuencias dentro del mundo de los certámenes de belleza. Ahora, la organización Miss Francia anunció que no participará en Miss Universo 2026, decisión que sorprendió a seguidores del concurso internacional, especialmente porque Francia ha sido históricamente uno de los países con mayor presencia en este tipo de competencias.

La noticia fue confirmada por la propia organización francesa mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, donde explicó que su salida responde a diferencias con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, particularmente después de los problemas registrados durante la edición 2025.

"La Compañía Miss Francia anuncia su decisión de no participar en el concurso Miss Universo 2026", se puede leer en el comunicado que Miss Universe Francia compartió en sus historias de Instagram.

Francias esta vez no tendrá representante como hace un año por el rumbo que ha tomado el certamen de belleza / FB: @MissUniverse

Miss Francia explica por qué se retira

En el mensaje, la organización francesa explicó que su decisión busca mantenerse fiel a los valores e identidad del certamen nacional, los cuales, según señalaron, ya no coinciden del todo con el rumbo que ha tomado Miss Universo.

En su escrito expresan que la decisión refleja "el deseo de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del concurso Miss Francia, que, en este momento, ya no se alinean con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, especialmente tras los numerosos problemas surgidos durante la edición de 2025".

La organización también dejó abierta la posibilidad de regresar en un futuro, dependiendo de cómo evolucione el certamen internacional durante los próximos meses.

Añaden que la decisión se aplica para el próximo concurso, justo ahora que los países empiezan a destapar a su representante oficial. Y anotan: "La Compañía Miss Francia seguirá atenta a los futuros acontecimientos del certamen y espera volver a participar próximamente".

Miss Universo ha estado pasando por varias polémicas por parte de sus presidentes / FB: @MissUniverse

Francia reconoce importancia de Miss Universo

Aunque Miss Francia decidió retirarse de la edición 2026, su presidente Frédéric Gilbert reconoció que participar en Miss Universo ha sido durante años una vitrina importante para mostrar al país ante el mundo.

"Siempre ha sido un hito y una magnífica oportunidad para mostrar Francia a nivel internacional. Sin embargo, nuestra responsabilidad es garantizar la fidelidad e integridad a nuestros valores y a la identidad del certamen Miss Francia. La decisión tomada hoy refleja este compromiso. Seguiremos atentos a los futuros acontecimientos".

Con estas palabras, la organización dejó claro que la salida no necesariamente representa una ruptura definitiva, sino una pausa ante los desacuerdos actuales con la dirección del certamen global.

Francias dice que seguirá pegado a sus valores por lo que no continuará en el concurso / FB: @MissUniverse

Miss Universo responde y anuncia nuevo capítulo

Tras el anuncio de Miss Francia, Miss Universe Organization reaccionó con un comunicado en el que aseguró que el país sí tendrá una nueva etapa dentro del certamen, aunque ahora bajo supervisión directa de la organización internacional.

La organización internacional explicó que tomará el control de la plataforma en Francia como parte de su estrategia de expansión y alineación global.

"Como parte de su continua evolución global, la Organización supervisará y promoverá directamente la plataforma en Francia, reforzando su compromiso con la excelencia, el profesionalismo y la visión internacional que define la marca Miss Universo en todo el mundo".

Además, agregó que esta nueva dirección busca fortalecer la presencia francesa en el escenario internacional y mantener abierta la oportunidad para futuras representantes del país.

"Esta nueva dirección marca un paso emocionante hacia el fortalecimiento de la visibilidad, el desarrollo y la alineación global de Miss Universo Francia mientras continúa empoderando a la próxima generación de mujeres en el escenario internacional".

El triunfo de México en la pasada edición se llenó de controversias que aún no se aclaran del todo / FB: @MissUniverse

¿México tuvo algo que ver?

Aunque en redes sociales varios usuarios relacionaron la salida de Francia con la polémica vivida durante Miss Universe 2025, la organización francesa no señaló directamente a México como responsable de su decisión. Lo que sí dejó claro es que su retiro se debe a los conflictos y desacuerdos generados tras la edición pasada, así como a una diferencia de valores con la nueva dirección del certamen.