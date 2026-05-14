VIDEO: Tras el escándalo de Miss Universo, así llegó Fátima Bosch a Cannes 2026

Luego de meses marcados por la controversia tras su coronación como Miss Universo, Fátima Bosch volvió a colocarse en el centro de las miradas internacionales, pero esta vez desde uno de los escenarios más importantes del cine y la moda: el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026.

La representante mexicana, originaria de Tabasco, debutó oficialmente en la alfombra roja de la Riviera Francesa y compartió con sus seguidores cada detalle de su llegada a través de redes sociales. Desde fotografías de la exclusiva invitación al evento, arreglos florales en su habitación y algunos adelantos de sus outfits, hasta imágenes de su paso por una de las alfombras más importantes del mundo del entretenimiento.

La Miss Universo acudió a la premier de la película francesa La Vie D'Une Femme / IG: @fatimaboschfdz

La reina de belleza asistió al estreno de la película francesa La Vie D'Une Femme, dirigida por Charline Bourgeois-Tacquet, donde apareció portando un vestido nude repleto de incrustaciones brillantes, con escote halter y una silueta elegante que rápidamente llamó la atención de fotógrafos y asistentes.

Fátima Bosch apostó por el brillo y el glamour

Durante su aparición en la alfombra roja, Fátima Bosch llevó un diseño sofisticado que combinó perfectamente con el estilo clásico y glamuroso característico del Festival de Cannes.

El vestido, completamente cubierto de aplicaciones brillantes, resaltaba la figura de la mexicana mientras mantenía una estética elegante y refinada. Como complemento, utilizó unas sandalias plateadas de plataforma con pulsera al tobillo, un estilo que actualmente domina las tendencias Primavera-Verano 2026.

La mexicana supo lucir en Cannes todo el glamour que la caracteriza / IG: @fatimaboschfdz

Además, añadió un clutch brillante que combinaba con el resto del look y, por supuesto, no dejó fuera la banda que la identifica como Miss Universo. Las sandalias que utilizó Bosch forman parte de una de las tendencias más fuertes de la temporada y han aparecido en colecciones de firmas internacionales como Prada y Giuseppe Zanotti, además de marcas mexicanas especializadas en calzado de lujo.

Así fue su llegada a la Riviera Francesa

Horas antes de desfilar por la alfombra roja, Fátima Bosch compartió algunas imágenes desde Cannes donde mostró un look mucho más relajado, pero igual de elegante. La mexicana optó por un conjunto sastre en tono azul celeste compuesto por blazer y bermudas, acompañado de unas sandalias peep toe, otro modelo que domina las tendencias actuales en moda femenina.

Al llegar a la alfombra roja, Fátima Bosch acaparó de inmediato la mirada de los fotógrafos / IG: @fatimaboschfdz

Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la presencia de la mexicana en un evento de talla internacional después de los meses de polémica y cuestionamientos que rodearon su coronación como Miss Universo.

La cuarta mexicana en ganar Miss Universo

Fátima Bosch hizo historia el pasado mes de noviembre al convertirse en la cuarta mexicana en ganar el certamen de Miss Universo, siguiendo los pasos de Lupita Jones, Jimena Navarrete y Andrea Meza. Desde entonces, la también diseñadora ha mantenido una intensa agenda internacional participando en eventos de moda, causas sociales y visitas oficiales en países como Guatemala y Perú.

Además, ha utilizado distintas entrevistas y apariciones públicas para hablar sobre resiliencia, empoderamiento femenino y las experiencias que vivió dentro de la organización Miss Universo tras la polémica generada por su triunfo.

La reina de belleza ha portado la elegancia a donde quiera que va / IG: @fatimaboschfdz

Ahora, con su debut en Cannes 2026, Fátima Bosch suma otro importante escenario internacional a su carrera y reafirma su presencia dentro del mundo del entretenimiento y la moda global, dejando atrás el escándalo en el certamen de belleza.