VIDEO: Así van los trabajos para controlar la megafuga en Iztapalapa

La megafuga de agua potable registrada en la alcaldía Iztapalapa continúa generando afectaciones mientras cuadrillas del Gobierno capitalino trabajan contrarreloj para reparar la tubería dañada que provocó inundaciones en viviendas, escuelas, comercios y vialidades enteras en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles 5 de Mayo y Axayácatl, donde una línea de conducción de 36 pulgadas, con más de seis décadas de funcionamiento, colapsó de manera repentina y provocó la salida masiva de agua mezclada con lodo, situación que rápidamente convirtió varias calles de la zona en auténticos ríos.

La infraestructura afectada forma parte del sistema que conecta el rebombeo Cerro de la Estrella con el tanque del mismo nombre y abastece de agua a una importante parte de la población de Iztapalapa, por lo que autoridades reconocieron que podrían presentarse interrupciones en el suministro mientras concluyen las labores de reparación.

La fuga comenzó desde la mañana del pasado miércoles, lo que causó pánico entre los vecinos / Especial

Vecinos escucharon una “explosión subterránea”

Habitantes de la zona relataron momentos de auténtico pánico cuando cerca de las 10:20 horas comenzaron a escuchar un fuerte estruendo debajo del pavimento.

“Una explosión subterránea” fue como describieron el momento en que la calle comenzó literalmente a abrirse mientras enormes cantidades de agua salían disparadas desde el subsuelo. En cuestión de segundos, la corriente avanzó hacia avenidas principales como Tláhuac y afectó más de 10 calles en un radio aproximado de 1.3 kilómetros.

Un socavón que se tuvo que hacer para llegar a la tubería afectada en Iztapalapa / Especial

“El agua llegaba como a un metro de altura”, relató Mónica Espinoza, vecina de la zona, quien explicó que la farmacia de su hija quedó prácticamente bajo el agua. “Esto era un río, mi hija lo que hizo fue bajar la cortina y el agua subía y subía”.

La fuerza de la corriente fue tal que varios automóviles quedaron atrapados y algunas personas tuvieron que ser auxiliadas tras ser arrastradas parcialmente por el agua.

Aunque la fuga fue controlada, los trabajos continúan para cambiar el tramo que se rompió y generó la fuga / Especial

Escuelas, casas y negocios resultaron afectados

De acuerdo con un censo preliminar realizado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), al menos cuatro viviendas sufrieron daños severos en muebles y electrodomésticos, mientras que otras propiedades registraron afectaciones en patios y estructuras.

También se reportaron daños en dos escuelas, un hotel y diversos comercios de la zona. En el Instituto Valladolid, estudiantes y maestros tuvieron que resguardarse en pisos superiores mientras el agua ingresaba rápidamente por los accesos principales.

Mientras tanto, familias completas intentaban sacar el agua de sus casas utilizando cubetas y escobas ante la magnitud del desastre.

Bomberos, Protección Civil, Obras y Servicios Urbanos y personal de Segiagua trabajaron en el desperfecto / Especial

Autoridades prometen apoyo por daños

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que ya se trabaja junto con el Gobierno capitalino para atender la emergencia y aseguró que se habilitará un seguro para responder por las afectaciones registradas en viviendas y negocios.

“Vamos a habilitar el seguro para los daños”, aseguró la funcionaria.

En la zona permanecen desplegados elementos de Bomberos, Protección Civil, Obras y Servicios Urbanos y personal de Segiagua, quienes realizaron una excavaciones para sustituir el tramo dañado de la tubería. Las autoridades explicaron que las labores son complejas debido al tamaño de la línea hidráulica y a las condiciones del subsuelo, por lo que podrían extenderse por más de 24 horas más.

Además de retirar el agua acumulada, los trabajadores deberán sustituir la tubería, rellenar la zona y compactar nuevamente el terreno.

Algunas viviendas quedaron llenas de agua por la fuga, pero la delegación les dará un seguro para recuperar sus cosas / Especial

Vecinos temen por nuevas inundaciones y daños

Aunque durante la madrugada se logró controlar el derrame principal, vecinos reportaron que horas más tarde volvieron a presentarse anegaciones cuando se reabrieron compuertas para disminuir la presión y liberar reservas de agua. La alcaldía aclaró que esta maniobra fue programada y notificada por Segiagua, aunque la situación volvió a generar alarma entre los habitantes.

Uno de los principales temores de los vecinos es el daño estructural que podrían presentar sus viviendas tras la enorme acumulación de agua y la aparición de grietas en el pavimento. Las calles continúan mostrando hundimientos, fracturas y deformaciones que vecinos comparan con las secuelas de un sismo.