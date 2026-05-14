Chino Huerta se queda sin título; Anderlecht cae en la Final de la Copa de Bélgica

César Huerta vivió una noche complicada en Bélgica luego de perder la Final de la Copa de Bélgica junto al Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise.

El mexicano arrancó el encuentro desde el banquillo e ingresó en la recta final del tiempo regular con la intención de darle mayor profundidad ofensiva al conjunto morado, que todavía buscaba inclinar la balanza a su favor en un partido muy disputado.

Tras igualar el marcador al minuto 80 gracias a Mihajlo Cvetković, Anderlecht parecía tomar impulso para pelear por el trofeo. Fue justamente después del empate cuando el “Chino” recibió la oportunidad de entrar al terreno de juego para intentar marcar diferencia en ataque.

Descanso: Union Saint-Gilloise 0-0 Anderlecht



De más a menos en cuanto a ritmo y ocasiones, que fueron principalmente (no excesivamente claras) de la Union.



El árbitro, a través del VAR, anuló este gol de Burgess por fuera de juego de Mac Allister ⬇️pic.twitter.com/3brA6ZoBwr — El Balón Belga (@Balon_belga) May 14, 2026

Huerta entró para cambiar la final

El exjugador de Pumas trató de aportar velocidad y desequilibrio en los últimos minutos del encuentro, en una final que poco a poco se volvió más intensa y física.

Aunque Anderlecht logró resistir hasta el final del tiempo regular, Union Saint-Gilloise mostró una mejor versión durante la prórroga y terminó inclinando el partido con autoridad.

Union Saint-Gilloise resolvió el partido en el alargue

El equipo unionista encontró el gol de la ventaja apenas iniciado el tiempo extra gracias a Mohamed Fuseini al minuto 95, desatando la euforia entre sus aficionados en el King Baudouin Stadium.

No primeiro dérbi de Bruxelas numa final de Copa da Bélgica, deu Union Saint-Gilloise sobre o Anderlecht: 3 a 1, na prorrogação.



Segue o renascimento de um time histórico que andou adormecido: copa em 2024, campeonato em 2025, copa em 2026.pic.twitter.com/wqV5Kxy4FV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 14, 2026

Poco después, Kevin Rodríguez amplió la diferencia con el 3-1 definitivo al minuto 100, sentenciando una final en la que Anderlecht ya no logró reaccionar.

Con este resultado, César Huerta se quedó cerca de conquistar su primer título en el futbol europeo, en una temporada donde poco a poco ha comenzado a sumar minutos y experiencia fuera de México. El panorama luce alentador para el "Chino" de cara al Mundial 2026.