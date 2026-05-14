¿Whalley respondió en Chivas? Los números del arquero tras suplir al Tala Rangel

La ausencia de Raúl “Tala” Rangel obligó a que Óscar Whalley asumiera la responsabilidad bajo los tres postes del Guadalajara en un momento importante de la temporada. El arquero rojiblanco ha tenido que responder como titular en distintos escenarios, incluyendo partidos decisivos de la fase final.

Óscar Whalley, portero de Chivas | MEXSPORT

En total, Whalley ha disputado cinco encuentros como titular con Chivas supliendo al guardameta mexicano, acumulando 450 minutos defendiendo la portería rojiblanca. Sus números reflejan un paso con altibajos, aunque también con actuaciones importantes que ayudaron al equipo a mantenerse competitivo.

Durante esos cinco compromisos, el Guadalajara consiguió únicamente una victoria con Whalley en la portería, además de registrar tres empates y una derrota. En cuanto al desempeño defensivo, el arquero recibió cinco goles, con un promedio de una anotación permitida por partido.

Óscar Whalley al final del partido Cruz Azul contra Chivas | MEXSPORT

Uno de los aspectos más destacados en sus actuaciones ha sido la capacidad para mantener el arco en cero en tres ocasiones. Sin embargo, solo una de esas porterías imbatidas se dio en un encuentro de Liguilla, específicamente en el duelo de ida ante Tigres disputado en casa, donde el guardameta tuvo una actuación sólida para conservar la ventaja rojiblanca.

A pesar de no haber tenido una larga continuidad como titular desde su llegada al Guadalajara, Whalley ha respondido cuando el equipo lo ha necesitado, mostrando seguridad en algunos momentos clave y manteniendo competencia interna en una posición que normalmente pertenece al Tala Rangel.

Con la exigencia que implica defender el arco de Chivas en instancias definitivas, el arquero español-mexicano ha intentado aprovechar cada oportunidad para demostrar que puede ser una opción confiable cuando el equipo requiere de su experiencia.

¿Cómo le fue a Whalley en sus primeros juegos con Chivas en Concacaf y amistosos?

En el plano internacional, Óscar Whalley ha disputado cuatro partidos con Chivas en la Copa de Campeones de Concacaf. El arquero fue titular en la serie ante Forge FC, donde jugó los 180 minutos y colaboró en la clasificación rojiblanca con global de 5-2. Posteriormente, participó en ambos encuentros frente al América en Octavos de Final, serie en la que el Guadalajara cayó eliminado por marcador global de 5-3, pese a ganar la vuelta por 3-2.

Óscar Whalley, portero de Chivas | MEXSPORT