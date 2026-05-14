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Futbol

FIFA recibe oficialmente el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:01 - 14 mayo 2026
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Tras 18 meses de remodelación, el inmueble fue entregado formalmente a FIFA y comenzará una nueva etapa de operación de cara a la Copa del Mundo

El Estadio Banorte confirmó oficialmente la entrega formal del inmueble a la FIFA de cara a la Copa del Mundo 2026, marcando un momento clave en la preparación del recinto para la inauguración mundialista del próximo año.

A través de un comunicado, la administración del estadio informó que, luego de 18 meses de remodelaciones, el proceso de transferencia se realizó “de manera satisfactoria”, por lo que el inmueble quedará ahora bajo operación y comunicación de FIFA y sus plataformas oficiales.

La entrega representa uno de los pasos más importantes rumbo al Mundial 2026, torneo en el que el estadio capitalino hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

El estadio entra oficialmente en control de FIFA

Con esta transferencia, FIFA tomará el control operativo del inmueble durante la Copa del Mundo. Además, el recinto cambiará temporalmente de nombre y será identificado como “Estadio Ciudad de México” durante el torneo.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT
Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

La administración del estadio destacó el orgullo que representa formar parte de un evento histórico para México y para el futbol mundial.

Para el Estadio Banorte y todos los que trabajan en Controladora Deportiva Águilas es motivo de enorme orgullo formar parte de este momento histórico
Estructura del Estadio Banorte l RÉCORD

Las remodelaciones quedaron listas para la inauguración mundialista

Dentro del anuncio también se detallaron las mejoras realizadas al inmueble para cumplir con los estándares internacionales de FIFA rumbo al Mundial 2026.

Entre las principales adecuaciones destacan la renovación de la cancha híbrida, nuevas zonas de hospitality, más de 300 bocinas nuevas, dos pantallas gigantes, tecnología LED y una amplia mejora en conectividad con fibra óptica y puntos WiFi para los asistentes.

El recinto albergará cinco partidos durante la Copa del Mundo y será sede del partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026, en uno de los eventos deportivos más importantes en la historia de México.

Estadio Banorte | MEXSPORT
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