Lonas de la fachada del Estadio Banorte se desprenden tras remodelación

Previo al partido de leyendas entre México y Brasil, Las nuevas lonas rojas instaladas en la fachada del Estadio Banorte —como parte de la remodelación del recinto, registraron fallas visibles tras un episodio de fuertes rachas de viento.

¿Qué sucedió?

Varias de las piezas colocadas en la estructura superior mostraron inestabilidad y terminaron por romperse o desprenderse, generando escenas en las que fragmentos de las lonas volaban por el aire.

Estadio Banorte | IMAGO7

El incidente encendió alertas sobre la resistencia de los nuevos materiales y la seguridad de la instalación.

Estructura del Estadio Banorte l RÉCORD

El suceso ocurre en medio del proceso de modernización del estadio, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país.

¿Hay información al respecto?

Hasta el momento, no se ha informado de que si el personal ponga de nuevo esas lonas, pero el evento ha provocado cuestionamientos sobre la calidad de la obra y la supervisión de los trabajos recientes.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Conforme aumentó la intensidad del viento, múltiples fragmentos se rompieron o se soltaron por completo, provocando que partes del material fueran arrastradas y quedaran suspendidas en el aire.