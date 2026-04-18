México vs Brasil: Calles cerradas y rutas alternas para llegar al Juego de Leyendas en el Estadio Banorte

La Ciudad de México se prepara para recibir el partido entre las Leyendas de México y Brasil, un evento que se disputará este domingo 19 de abril en el Estadio Banorte. Ante la expectativa por la presencia de exfutbolistas destacados, también se alista un operativo de movilidad para facilitar el acceso de los asistentes.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

El inmueble será nuevamente escenario de un encuentro de alta convocatoria, por lo que las autoridades capitalinas implementarán medidas similares a eventos recientes. El objetivo es evitar congestionamientos y permitir un flujo ordenado en la zona sur de la ciudad durante el desarrollo del partido.

Toma precauciones y planea tu llegada 🏟️⚽

Este domingo 19 de abril, el acceso al Estadio Banorte tendrá cierres viales por el Partido de Leyendas, México 🇲🇽 vs Brasil 🇧🇷.

Consulta el mapa, ubica tu acceso y llega con tiempo. 🚗⏰ pic.twitter.com/8eC2jNQRqV — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 18, 2026

¿Qué calles estarán cerradas por el México vs Brasil Leyendas?

De acuerdo con la información difundida por el propio estadio, varias vialidades importantes tendrán afectaciones durante el día del evento. Estos cierres buscan agilizar el acceso al recinto y garantizar la seguridad de los asistentes.

Panorámica de los alrededores del Estadio Banorte.

Entre las principales avenidas que presentarán restricciones se encuentran la Calzada de Tlalpan, la Calzada Acoxpa y la Avenida Santa Úrsula. Se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas y salir con anticipación para evitar contratiempos.

Las autoridades no descartan que haya ajustes adicionales en la circulación conforme se acerque la hora del partido, especialmente en calles aledañas al estadio. Por ello, se sugiere mantenerse atento a los avisos oficiales durante la jornada.

Opciones de transporte para llegar al Estadio Banorte

Para facilitar el traslado de los aficionados, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció la habilitación de rutas especiales hacia el estadio. Este servicio busca reducir el uso de vehículos particulares en la zona.

Las rutas estarán disponibles a través de la Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos, con un total de 13 recorridos que conectarán distintos puntos de la ciudad con el recinto deportivo.

México y Brasil se medirán en el Estadio Banorte en un juego de Leyendas | X

El servicio operará desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, con un costo de 22.50 pesos por viaje. Algunas unidades llegarán directamente a Santa Úrsula, mientras que otras tendrán como destino el CETRAM Huipulco, desde donde se podrá continuar el trayecto a pie.

Se espera que este operativo contribuya a una mejor experiencia para los asistentes al México vs Brasil Leyendas, en un evento que reunirá a figuras históricas del futbol y que implicará una importante movilización en el sur de la capital.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT