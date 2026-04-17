Marcel Ruiz y los futbolistas que desafiaron las lesiones para llegar al Mundial

El regreso de Marcel Ruiz a las canchas con Toluca no pasa desapercibido. Hace apenas 37 días, el mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado que encendió las alarmas tanto en su club como en el entorno de la Selección Mexicana.

Un regreso contra todo pronóstico

La lesión, ocurrida el pasado 11 de marzo, parecía poner en duda su continuidad en el semestre e incluso comprometer sus aspiraciones rumbo al Mundial.

Sin embargo, Ruiz tomó una decisión poco convencional en este tipo de casos: no someterse a cirugía. En lugar de ello, apostó por un intenso y cuidadoso proceso de rehabilitación enfocado en fortalecer su rodilla.

Marcel Ruiz, lesionado en el duelo ante San Diego FC l IMAGO7

Contra todo pronóstico, el jugador ya volvió a tener actividad con Toluca, mostrando señales positivas en su recuperación y manteniendo firme su objetivo de llegar en condiciones a la máxima justa del futbol.

El caso de Marcel no sería el primero en la historia del futbol mexicano en el que un jugador encara un Mundial tras superar o convivir con una lesión importante.

Marcel Ruiz entró de cambio ante Galaxy | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Raúl Jiménez: ejemplos de resiliencia rumbo a la Copa del Mundo

Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, llegó a la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002 tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla derecha meses antes. Su recuperación generó polémica, pero terminó siendo clave al marcar un gol ante Croacia.

Cuauhtémoc Blanco, Corea-Japón 2002 | MEXSPORT

También destaca lo ocurrido con Andrés Guardado previo a la Copa del Mundo Rusia 2018. A menos de un mes del arranque, el Guardado sufrió un atrapamiento neurológico del nervio peroneo derecho y que solo podía resolverse mediante cirugía. Aun así, logró recuperarse a tiempo para estar presente en la competencia.

Otro caso reciente fue el de Raúl Jiménez, quien arribó a la Copa del Mundo Qatar 2022 con una pubalgia que lo había mantenido alejado de las canchas durante meses con el Wolverhampton, lo que derivó en una participación limitada dentro del torneo.

Raúl Jiménez sería el titular en Qatar 2022