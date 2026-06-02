Estadios y sedes mundialistas: Estadio Akron (Estadio Guadalajara)

El Estadio Akron se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más modernos e importantes de México. Ubicado en Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es la casa de las Chivas desde 2010 y será una de las tres sedes mexicanas para la Copa Mundial de 2026.

Su construcción surgió como parte del proyecto impulsado por Jorge Vergara para dotar al Guadalajara de un estadio de primer nivel internacional. Tras más de tres años de obras, el inmueble fue inaugurado el 30 de julio de 2010 con un partido amistoso entre Chivas y Manchester United, encuentro que marcó también la despedida de Javier Hernández rumbo al futbol inglés.

Estadio Akron | MEXSPORT

El diseño arquitectónico del estadio llamó la atención desde su concepción. Inspirado en las formas naturales de los volcanes y montañas de Jalisco, el inmueble cuenta con una cubierta ondulada de color verde que se integra visualmente al paisaje. Su estructura fue desarrollada por los arquitectos Jean-Marie Massaud y Daniel Pouzet, con la colaboración de Populous y VFO Arquitectos.

A lo largo de su historia ha sido sede de importantes eventos deportivos y culturales. Entre ellos destacan la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011, los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, partidos de la Selección Mexicana, peleas de boxeo de talla internacional y conciertos de artistas mundialmente reconocidos.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el inmueble cambiará temporalmente su nombre a "Estadio Guadalajara", debido a las regulaciones de FIFA sobre patrocinadores comerciales. El estadio albergará encuentros de la fase de grupos y se convertirá en una de las vitrinas internacionales más importantes para la ciudad tapatía.

Estadio AKRON presenta nuevas bancas en el Chivas vs Santos del Clausura 2026 | MEXSPORT

Ficha técnica Estadio Akron

Nombre oficial: Estadio Akron

Nombre comercial actual: Estadio Akron

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Guadalajara

Ubicación: Zapopan, Jalisco, México

Fecha de inauguración: 30 de julio de 2010

Arquitectos: Jean-Marie Massaud y Daniel Pouzet

Firmas participantes: Populous y VFO Arquitectos

Ingenieros estructurales: Werner Sobek Engineering (participación estructural internacional)

Inicio de construcción: 2007

Capacidad original: 45,500 espectadores aproximadamente

Capacidad actual: 49,813 espectadores

Capacidad para Mundial 2026: cerca de 49,850 espectadores

Costo original de construcción: aproximadamente 200 millones de dólares

Superficie total del complejo: más de 70,000 m²

Superficie de juego: césped natural

Dimensiones del campo: 105 x 68 metros

Propietario: Club Deportivo Guadalajara

Apodo: El Volcán de Zapopan / La Fortaleza Rojiblanca

Equipos que juegan o han jugado ahí: Guadalajara (Chivas), Selección Mexicana y Selección Mexicana Femenil

Eventos destacados: Mundial Sub-17 2011, Juegos Panamericanos 2011, Final Liga MX Clausura 2017, Liga de Campeones Concacaf 2018, peleas de boxeo y conciertos internacionales

Récord histórico: partido inaugural entre Chivas y Manchester United en 2010; sede mundialista en 2026 por primera vez en su historia.

El Estadio Akron será uno de los inmuebles en México para la Copa | MEXSPORT

La ciudad de Guadalajara

Guadalajara es una de las ciudades más representativas de México. Reconocida internacionalmente como la cuna del mariachi y del tequila, será sede mundialista por tercera ocasión tras albergar encuentros en las Copas del Mundo de 1970 y 1986. En 2026 volverá a colocarse en el escaparate internacional gracias al Estadio Akron.

La capital jalisciense combina historia, cultura, gastronomía y una enorme pasión por el futbol. Su Centro Histórico, el Hospicio Cabañas y localidades cercanas como Tlaquepaque y Tequila forman parte de los principales atractivos que millones de aficionados podrán disfrutar durante la justa mundialista.

El Estadio Akron de Guadalajara recibirá el Uruguay vs España le próximo 26 de junio/Imago7

Fecha técnica Ciudad

Fundación: 14 de febrero de 1542

Nombre oficial: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: México

Superficie municipal: 151 km² aproximadamente

Altitud promedio: 1,566 metros sobre el nivel del mar

Habitantes: aproximadamente 1.4 millones en el municipio y más de 5.3 millones en la Zona Metropolitana

PIB per cápita estimado: alrededor de 18,000 dólares anuales

Idioma predominante: Español

Moneda: Peso mexicano (MXN)

Número de alcaldías: No aplica; Guadalajara es un municipio administrado por un ayuntamiento

Gentilicio: Tapatío / Tapatía