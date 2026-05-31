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Futbol

México en las Copas del Mundo: México 1970, la histórica segunda ronda del Tricolor

7 de 17 México en Mundiales | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 01:00 - 31 mayo 2026
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El país mexicano albergó su primer evento mundialista luego de Inglaterra 1966

México entrará a la historia al ser el país que cuenta con el único estadio tres veces mundialista, el Estadio Azteca, pero todo inició en 1970, cuando la nación Tricolor albergó su primera Copa del Mundo, dejando una buena sensación en los aficionados y presenciando la coronación del rey del futbol, Pelé.

Carlos Alberto recibe la Copa Jules Rimet, en México 1970. l MEXSPORT
Carlos Alberto recibe la Copa Jules Rimet, en México 1970. l MEXSPORT

La primera de México 

El 31 de mayo de 1970 México hizo historia al tener su primera inauguración de Copa del Mundo en casa. Los encargados de abrir el certamen fueron México y la Unión Soviética, donde el equipo tricolor no pudo hacer valer su localía y terminó en un  empate a cero goles.

Para la fecha dos, los entonces dirigidos por el mexicano, Raúl Cárdenas de la Vega, por fin lograron ganar en casa, imponiéndose ante su similar de El Salvador, con un marcador de 4-0, de igual modo desde la cancha del Estadio Azteca.

México y la URSS inauguraron el Mundial 1970. l MEXSPORT
México y la URSS inauguraron el Mundial 1970. l MEXSPORT

En el último juego de Fase de Grupos, México logró su segunda victoria y consolidó su pase a la siguiente ronda al vencer a Bélgica 1-0, quedando como el número dos del grupo, solo por debajo de la Unión Soviética, quién tuvo mejor diferencia de goles. 

Finalmente, la participación de la Selección Nacional llegó a su fin el 14 de junio, cuando Italia (equipo que posteriormente sería finalista) derrotó con autoridad al Tri 4-1 desde el Nemesio Diez, el cual entonces era llamado Luis Gutiérrez Dosal.

México en el Mundial de 1970 | MexSport

Javier Valdivia, el goleador de México

En un Mundial donde la figura fue Pelé es difícil reconocer a los futbolistas que hicieron lo propio por su país, pero México recuerda a su atacante goleador que fue nombrado el más talentoso del combinado de Raúl Cárdenas, Javier Valdivia, delantero de las Chivas Rayadas.

Pese a que la colectividad de México fue la que llamó la atención, el atacante consigo dos goles durante el torneo internacional, consolidándose como el goleador del equipo durante el histórico torneo donde se logró avanzar de la Fase de Grupos por primera vez en la historia.

Javier Valdivia ante Bélgica en el Mundial de México 1970 | MEXSPORT
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