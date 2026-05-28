‘Está de pechito’: Javier Aguirre confiado del camino de México en la Copa del Mundo

Cada vez falta menos para que México y Sudáfrica den inicio a la Copa del Mundo 2026 desde la cancha del Estadio Ciudad de México (Banorte) el 11 de junio, por lo que las expectativas están cada vez más altas, aún más teniendo en cuenta el grupo que le tocó al equipo mexicano, situación que su técnico, Javier ‘Vasco’ Aguirre reconoce.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Javier Aguirre?

El seleccionador mexicano dio unas declaraciones a exactamente 14 días de que ruede el balón mundialista en la CDMX. El Vasco fue cuestionado sobre el Grupo A y los rivales del Tricolor, reconociendo que ve factible su pase, pero sin hablar de más.

Cuando vi el calendario de los partidos en casa dije: está de pechito para no dejarla ir, podemos hacer historia en casa", confesó el entrenador, Javier Aguirre.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | IMAGO7

México no solo tendrá el debut en el Estadio Ciudad de México, sino que su duelo de Jornada 3 de Fase de Grupos ante República Checa y un posible duelo de Cuartos de Final en caso de clasificar también sería ahí, por lo que el Vasco sabe que la localía es un arma que se debe aprovechar.

El camino de México en el Mundial

Junto con el Estadio Banorte, la Selección Mexicana saldrá del corazón del país para disputar su partido de Jornada 2 ante Corea del Sur en el Estadio AKRON (Guadalajara para el Mundial), siendo la ciudad de Monterrey la única sede que no tendrá juego de su país.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

En cuanto a los rivales, Sudáfrica llega como un duelo inaugural complicado, pero con amplias posibilidades que México se lleve los tres puntos teniendo en cuenta el apoyo de su gente y la diferencia de plantillas. Ambos ya jugaron un duelo de inauguración de un Mundial en 2010, donde quedaron empatados a un gol.

México vs Sudáfrica en 2010 | fifa.com

Para la segunda fecha está quizá el rival más complicado del grupo, Corea del Sur. El equipo asiático es uno de los más fuertes de su zona y cuenta con un perfil de jugadores que a nivel individual podrían meter en problemas a México en más de una ocasión. La última vez que se vieron en un Mundial fue en Rusia 2018, donde el Tri se llevó la victoria 2-1.

México vs Corea del Sur, en riesgo por positivos

Finalmente está la República Checa, equipo que entró de último minuto al grupo gracias al repechaje de la zona de UEFA. Los checos si bien presentan un rival veloz y físico, no deslumbran como el rival más fuerte para México en la primera etapa. La última y única vez que México y República Checa se vieron las caras en el torneo veraniego fue en Chile 1962, cuando la entonces llamada Checoslovaquia cayó 3-1 ante la Selección Nacional.