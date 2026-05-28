De promesas mundialistas a realidades incompletas: ¿qué pasó con las joyas mexicanas de los últimos mundiales?

Armando González, Gilberto Mora y Obed Vargas apuntan a convertirse en los jóvenes que cargarán con gran parte de la expectativa mexicana rumbo al Mundial de 2026, una historia que suele repetirse en cada Copa del Mundo con futbolistas llamados a convertirse en figuras de la selección.

Mateo Chávez y Armando González | IMAGO7

Con México a días de debutar como anfitrión por tercera vez en una Copa del Mundo, vuelve a surgir la ilusión alrededor de los futbolistas jóvenes que podrían hacer un gran mundial con la Selección Mexicana. Sin embargo, la historia reciente demuestra que no todas las promesas logran cumplir con las expectativas que generan antes de un Mundial.

En cada justa mundialista aparecen dos o tres jugadores señalados como el futuro del futbol mexicano. Algunos se consolidaron con carreras importantes en Europa y se convirtieron en referentes; otros se quedan lejos de lo esperado por lesiones o irregularidad.

Para 2026, las miradas están puestas principalmente en Armando González, delantero de Chivas que viene de pelear dos títulos de goleo consecutivos; Gilberto Mora, considerado uno de los juveniles más cotizados del futbol mexicano; y Obed Vargas, quien ya sumó minutos importantes en Europa.

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Sudáfrica 2010: la generación que sí explotó

El Mundial de Sudáfrica marcó el inicio de una camada que terminó construyendo carreras importantes en Europa. La selección mexicana llegó con varios futbolistas jóvenes que ya comenzaban a destacar fuera del país.

Uno de ellos fue Javier Hernández. Con apenas 22 años, el “Chicharito” aterrizaba en el Manchester United tras una buena participación con Chivas. Lo que parecía una apuesta terminó convirtiéndose en una de las carreras más exitosas para un delantero mexicano en Europa. Pasó por clubes como Real Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla antes de regresar al Guadalajara.

Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco en el mundial de Sudáfrica 2010 | MEXSPORT

También apareció Héctor Moreno, quien con 22 años jugaba en el AZ Alkmaar de Países Bajos. El defensor terminó construyendo una sólida trayectoria europea con pasos por Espanyol, Roma y Real Sociedad, además de disputar cuatro Copas del Mundo.

Otro caso fue el de Carlos Vela. Para muchos, uno de los futbolistas mexicanos con mayor talento de los últimos años. En 2010 pertenecía al Arsenal y posteriormente brilló con la Real Sociedad. Aunque no logró tener el protagonismo constante que muchos esperaban con la Selección Mexicana, sí consiguió consolidar una carrera importante tanto en Europa como en la MLS.

Brasil 2014: una generación marcada por el “No era penal”

México firmó una de sus mejores actuaciones mundialistas recientes en Brasil 2014. Aquel equipo dirigido por Miguel Herrera combinó experiencia con jugadores jóvenes que apuntaban alto.

Raúl Jiménez llegaba con 23 años tras fichar con el Atlético de Madrid procedente del América. Aunque su adaptación en España fue complicada, encontró su mejor versión en Wolverhampton, donde se consolidó como referente ofensivo hasta sufrir una lesión en el cráneo que frenó parte de su carrera. Aun así, sigue siendo uno de los líderes rumbo a 2026.

Héctor Herrera también vivía un momento importante. Militaba en el Porto y posteriormente llegó al Atlético de Madrid. El mediocampista disputó tres Copas del Mundo y durante varios años fue uno de los jugadores mexicanos más constantes en Europa.

Héctor Herrera posa para RÉCORD en la concentración del Tri | MIGUEL PONTÓN

Rusia 2018: talento que no terminó de despegar

La victoria sobre Alemania convirtió a aquella selección mexicana en una de las más recordadas de los últimos años. Hirving Lozano se robó los reflectores tras marcar el gol ante los alemanes.

Con 22 años y ya instalado en Europa, el “Chucky” parecía destinado a convertirse en un referente del futbol mexicano. Aunque tuvo buenos momentos con PSV y Napoli, nunca logró consolidarse y actualmente vive un panorama incierto tras su regreso al continente americano.

Distinto fue el caso de Edson Álvarez. Con apenas 20 años disputó el Mundial siendo jugador del América y posteriormente dio el salto al Ajax, donde elevó considerablemente su nivel. Más tarde llegó a la Premier League con West Ham; actualmente milita en el Fenerbahce aunque no está teniendo la regularidad esperada.

Édson Álvarez será contención

Qatar 2022: expectativas que se apagaron rápido

Qatar 2022 dejó una de las participaciones más decepcionantes para México, eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1978. También fue un torneo donde varios jugadores llamados a ser importantes terminaron estancándose.

Alexis Vega llegó como el futbolista más prometedor de la selección mexicana. Su rendimiento en Chivas y las expectativas alrededor de su talento hacían pensar que el Mundial sería el trampolín hacia Europa. Sin embargo, las lesiones y la irregularidad frenaron completamente ese escenario.

Alexis Vega en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT