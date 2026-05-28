Claudia Sheinbaum presenta su Declaración Patrimonial ¿Cuánto ganó?

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su Declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente a 2026, documento en el que reveló cuánto ganó durante el último año, así como las propiedades, cuentas bancarias y bienes que mantiene actualmente.

De acuerdo con la información presentada por la mandataria federal, sus ingresos netos durante 2025 ascendieron a un millón 791 mil pesos, cifra derivada principalmente de su salario como titular del Poder Ejecutivo Federal.

En la declaración se detalla que Sheinbaum obtuvo un ingreso neto anual de un millón 790 mil pesos por el desempeño de su cargo como Presidenta de México, además de mil 441 pesos adicionales provenientes de rendimientos financieros ligados a un fondo de inversión.

La publicación de este documento forma parte de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que deben cumplir los funcionarios públicos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su Declaración Patrimonial y de Intereses 2026 / Especial

Claudia Sheinbaum no reportó nuevas compras

Dentro de la Declaración Patrimonial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante el último año no realizó compras de nuevos vehículos, inmuebles u otros bienes de alto valor. La mandataria también reiteró que continúa siendo propietaria de un departamento ubicado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Según el documento, el inmueble tiene una superficie de 88 metros cuadrados y fue adquirido mediante crédito en diciembre de 1991 con un valor de 275 mil pesos de aquella época. Además, reportó ser propietaria de un automóvil Aveo que compró de contado en 2013 por un monto de 164 mil 900 pesos.

La mandataria obtuvo un ingreso neto anual de un millón 790 mil pesos por su cargo / Especial

Estas son las cuentas y actividades financieras de Sheinbaum

En el apartado relacionado con actividades financieras, la titular del Ejecutivo federal declaró contar con: Una cuenta de cheques

Un fondo de inversión

Una tarjeta de crédito

Aunque la presidenta sí reportó la existencia de estos productos financieros, los montos específicos no fueron hechos públicos dentro del documento.

La Declaración Patrimonial también señala que Claudia Sheinbaum mantiene participación en dos empresas: Eli Cami y Cia

Sintracrom de México

Sin embargo, aclaró que actualmente no recibe ningún tipo de remuneración económica derivada de dichas compañías.

Durante el último año no realizó compras de nuevos vehículos, inmuebles u otros bienes de alto valor / Especial

Parte de las obligaciones de transparencia

La publicación de este tipo de declaraciones busca transparentar la situación patrimonial de los servidores públicos y evitar posibles conflictos de interés durante el ejercicio de sus funciones. Desde que asumió la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum ha reiterado que mantendrá una política de austeridad y transparencia dentro de su administración.

La mandataria ha señalado en distintas ocasiones que los integrantes de su gabinete también deben cumplir con este tipo de obligaciones para informar sobre sus ingresos, propiedades y posibles vínculos empresariales.