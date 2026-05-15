Claudia Sheinbaum y Donald Trump tienen llamada telefónica ¿De qué hablaron?

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes una nueva llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios abordaron temas relacionados con seguridad, comercio y cooperación bilateral entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal calificó la conversación como “cordial y excelente”, además de destacar que ambas administraciones acordaron mantener el diálogo abierto mediante futuras reuniones y visitas oficiales de funcionarios estadounidenses a México.

Por medio de sus redes, la presidenta Sheinbaum dio detalles de la llamada con Trump / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, expuso.

La conversación ocurre en un momento clave para la relación entre México y Estados Unidos, particularmente por los temas de seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y negociaciones comerciales que ambas administraciones mantienen activas desde hace varios meses.

Donald Trump ha mantenido una buena relación con México por los temas de comercio y seguridad / FB: @whitehouse

La llamada número 14 entre Sheinbaum y Trump

De acuerdo con información difundida, ésta fue la llamada número 14 entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump desde que ambos asumieron el cargo en sus respectivos países.

La última conversación telefónica entre ambos mandatarios se había registrado el pasado 23 de febrero, luego de la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que generó reacciones tanto en México como en Estados Unidos.

Desde entonces, la cooperación bilateral en materia de seguridad ha sido uno de los principales ejes de comunicación entre ambos gobiernos.

Ya son varias llamadas telefónicas las que han sostenido a lo largo de sus mandatos / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

Seguridad y comercio, los temas centrales

Aunque la presidenta mexicana no reveló detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados, sí confirmó que durante la conversación se reafirmó el trabajo conjunto en temas de seguridad. El diálogo ocurre mientras ambos países mantienen coordinación en temas relacionados con tráfico de drogas, migración y cooperación policiaca, además de asuntos comerciales vinculados al T-MEC y nuevas inversiones en territorio mexicano.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre diversos temas de seguridad relacionados con el crimen organizado mexicano, mientras que el gobierno de Sheinbaum ha insistido en mantener una relación de cooperación sin subordinación.

Una comitiva del presidente Trump estará visitando México en los próximos días / FB: @whitehouse

Funcionarios de EU visitarán México

Otro de los puntos relevantes de la conversación fue la próxima visita de colaboradores del gobierno estadounidense a México. Desde el jueves, Sheinbaum ya había adelantado que varios secretarios y funcionarios de Estados Unidos viajarán al país durante este mismo mes para continuar con mesas de trabajo y acuerdos bilaterales.

La presidenta no detalló qué integrantes del gabinete norteamericano llegarán a México ni las fechas exactas de la visita; sin embargo, reconoció que estos encuentros podrían modificar parte de su agenda internacional.

Incluso señaló que aún no define la fecha de la visita oficial que realizará próximamente a Brasil debido a las reuniones pendientes con representantes estadounidenses.

Relación México-EU sigue bajo la lupa

La relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump ha sido observada con atención debido al peso político de ambos mandatarios y a la importancia de los temas que mantienen en negociación.

Seguridad, migración, comercio y narcotráfico continúan siendo los principales asuntos que dominan la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente tras recientes operativos, extradiciones y acusaciones relacionadas con grupos criminales mexicanos.