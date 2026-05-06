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“Si México no ataca al narco, nosotros lo haremos”: Trump lanza advertencia a Sheinbaum

Donald Trump aseguró que Estados Unidos actuará contra el narcotráfico si México no refuerza el combate a los cárteles./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:47 - 06 mayo 2026
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Donald Trump aseguró que Estados Unidos podría intervenir directamente contra el narcotráfico terrestre si el gobierno mexicano no logra detener el tráfico de drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas advertencias hacia México al asegurar que su gobierno está dispuesto a actuar contra los cárteles del narcotráfico si las autoridades mexicanas no frenan el tráfico de drogas por vía terrestre.

Las declaraciones ocurrieron este miércoles durante un evento realizado en la Casa Blanca con motivo del Día de las Madres, donde el mandatario estuvo acompañado de madres militares y aprovechó para destacar las acciones de seguridad implementadas por su administración.

El presidente estadounidense lanzó la advertencia durante un evento realizado en la Casa Blanca./ AP

Trump presumió los operativos realizados por fuerzas estadounidenses contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico, ataques que, según sus cifras, han dejado más de 190 personas muertas desde mediados de 2025.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”, dijo Trump durante el acto oficial.

El mandatario estadounidense también lanzó un mensaje dirigido a gobiernos extranjeros, incluyendo al de México. “Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

¿Qué significa la nueva amenaza de Trump contra México?

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren en medio de una creciente presión de Washington hacia los gobiernos latinoamericanos por el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Aunque Trump no explicó qué tipo de acciones concretas emprendería Estados Unidos en territorio mexicano, sí dejó abierta la posibilidad de ampliar operaciones terrestres relacionadas con la lucha contra los cárteles.

Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima disminuyó un 97 por ciento bajo su estrategia antinarco./ Pixabay

El republicano presumió que las acciones realizadas desde mediados de 2025 contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico han dejado más de 190 personas muertas, además de reducir el tráfico marítimo de drogas, según cifras presentadas por su administración.

Las nuevas declaraciones de Trump también coinciden con la publicación de la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos 2026, documento en el que la Casa Blanca aseguró estar preparada para ejecutar acciones unilaterales contra grupos criminales en el continente, especialmente en países cuyos gobiernos sean considerados “cómplices” de dichas organizaciones.

Las declaraciones de Trump ocurren en medio de tensiones por seguridad y combate al crimen organizado entre México y EEUU./ AP
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