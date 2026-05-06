Pachuca vs Rayadas: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Un 'Clásico de Liguilla Femenil' se repite en el Clausura 2026. Este jueves se celebrarán los primeros juegos de las Semifinales del torneo de la Liga MX Femenil, instancia en la cual se enfrentarán nuevamente Pachuca y Rayadas de Monterrey. Se trata de dos de los equipos más competitivos de la categoría y que suelen ser firmes candidatos al título.

En el caso del equipo de Amandine Miquel, llega tras golear 4-0 en casa Cruz Azul, para un global de 5-1. Mientras que las Tuzas llegan luego de remontar en la eliminatoria frente a Chivas, que se impuso 1-0 en el Estadio Akron, pero cayó 2-0 en su visita al Estadio Hidalgo, donde ahora el equipo dirigido por Óscar Torres tratará de adelantarse en la serie frente a Monterrey.

Jugadoras de Rayadas en celebración contra Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En Fase Regular se enfrentaron en la Jornada 15 en la Bella Airosa, en un partido en el cual estaba en lucha el liderato del torneo. En ese momento, fue Monterrey el equipo que se quedó con los tres puntos, gracias a un solitario gol de Allison Veloz al minuto 45.

Historial entre Pachuca y Rayadas de Monterrey en Liguilla

Será la séptima ocasión que estos dos equipos se enfrenten en Fase Final y la sexta que lo hagan en Semifinales. La única vez que no coincidieron en la antesala de la Final fue en el Apertura 2022, cuando Pachuca ganó en casa la ida de los Cuartos de Final con marcador 2-1, pero en la vuelta cayó por goleada 4-0 en su visita al Estadio BBVA.

Mientras que en las seis Semifinales que han disputado, cada conjunto avanzó a la Final en tres ocasiones. Rayadas se impuso en el Apertura 2019 por posición en la tabla tras el empate 3-3 en el marcador global, tras perder 3-2 en la ida en el Hidalgo y ganar 1-0 en la vuelta como local. Casi cinco años más tarde, en el Clausura 2024, ganó el primer juego en casa 2-0 y luego se impuso 2-4 como visitante para avanzar con un global 6-2.

Jugadoras de Rayadas en celebración ante Pachuca en la Semifinal del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Al torneo siguiente, el Apertura 2024, se impuso contundente, 0-3 de visita y 4-1 en casa para un global 7-1. Las tres veces que el conjunto regio eliminó a Pachuca en Semifinales se coronó, dos contra Tigres (AP2019 y AP2024) y una frente a América (CL2024); en las dos últimas, lo logró en penales, después de remontar en el marcador global.

En cuanto a las Tuzas, solo quedaron campeonas en una de las tres veces que avanzaron a la Final tras vencer a Rayadas. Fue hace un año, en el Clausura 2025, que luego de perder 1-0 en la Sultana del Norte, Pachuca se impuso 4-1 por goleada en la Bella Airosa. Tras ello, venció 3-2 en el global a América en la Final y levantó su primer título de Liga MX Femenil.

Alice Soto en lamento y Kenti Robles en celebración en la Semifinal del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Las otras dos Semifinales en las que las Diosas del Viento eliminaron a la Pandilla fueron en el Clausura 2022 y en el Clausura 2023. En el primero, ganó 2-0 en la ida en casa y avanzó pese a la derrota 2-1 en la vuelta como visitante, pero perdió 4-3 ante Chivas en la Final. Mientras que en el segundo torneo, tras empatar sin goles en Hidalgo, ganó 0-1 en Monterrey, pero cayó en la Final ante las Águilas 4-2 en el global.

¿Dónde y a qué hora ver el Pachuca vs Rayadas?