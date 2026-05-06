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Amanda Miguel dará concierto gratis en Edomex este 10 de mayo por Día de las Madres

Autoridades de Ecatepec preparan operativos de seguridad para el concierto masivo de Amanda Miguel.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:37 - 06 mayo 2026
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Miles de fans esperan asistir al concierto de Amanda Miguel en el Estado de México este fin de semana

El municipio de Ecatepec, en el Estado de México, alista una de las celebraciones más esperadas para este Día de las Madres, pues la cantante Amanda Miguel ofrecerá un concierto gratuito que promete reunir a cientos de familias y seguidores de la intérprete argentina.

El evento fue confirmado por autoridades municipales y forma parte de la agenda cultural preparada para conmemorar el 10 de mayo. La presentación se realizará en la Explanada Municipal de Ecatepec, ubicada sobre Avenida Adolfo López Mateos 28, San Cristóbal Centro.

El show de Amanda Miguel comenzará a las 17:00 horas y el acceso será completamente gratuito./ RS

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el espectáculo comenzará a las 17:00 horas, por lo que se recomendó llegar con anticipación para conseguir un buen lugar y facilitar el acceso al recinto.

La presentación ha generado gran expectativa debido a la conexión que Amanda Miguel mantiene con el público mexicano, especialmente durante las celebraciones dedicadas a las madres. Temas como “Él me mintió” y “Castillos” se han convertido en canciones emblemáticas por las emociones y mensajes que transmiten.

¿Por qué Amanda Miguel es tan querida en el Día de las Madres?

A lo largo de los años, la cantante se ha consolidado como una de las artistas favoritas para esta fecha gracias a la intensidad de sus interpretaciones y al contenido emocional de sus canciones, relacionadas con el amor, la fortaleza y la resiliencia.

Su música suele formar parte de festivales escolares, reuniones familiares y serenatas organizadas para festejar a las madres, lo que ha fortalecido su presencia en este tipo de celebraciones en México.

Además del concierto principal, el municipio anunció otras actividades musicales para crear un ambiente familiar durante la jornada. Entre los artistas y agrupaciones que también participarán se encuentran Musas Sonideras y Los Galaxia MX.

¿Cómo llegar al concierto gratis de Amanda Miguel en Ecatepec?

La sede del evento será la Explanada Municipal de Ecatepec, una de las zonas más concurridas del municipio mexiquense. Las autoridades locales informaron que habrá operativos de seguridad y logística para facilitar el acceso y mantener el orden durante el espectáculo.

También se pidió a las personas asistentes seguir las recomendaciones oficiales y tomar previsiones debido a la posible alta afluencia de público por tratarse de un evento gratuito.

Temas como “Él me mintió” y “Castillos” son parte del legado musical que ha convertido a Amanda Miguel en un ícono del 10 de mayo./ RS
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