Detectan en dóberman primer gusano barrenador en CDMX: ¿hay riesgo para humanos?

La detección de un caso de gusano barrenador en la Ciudad de México encendió las alertas sanitarias entre especialistas y autoridades, luego de que se confirmara la infección en un perro dóberman de 12 años que presentó una lesión en la oreja izquierda afectada por larvas conocidas como gusano barrenador del nuevo mundo.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el animal sufrió una herida tras una pelea con otros perros, situación que habría permitido la aparición de la miasis, una infestación causada por larvas que se alimentan del tejido vivo de su huésped.

Aunque el caso se registró en un animal doméstico, la preocupación principal radica en la presencia de las moscas barrenadoras, ya que estos insectos también pueden afectar a otros animales e incluso a personas.

Se confirmó la infección en un perro dóberman de 12 años / Magnific

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta?

El gusano barrenador es la larva de una mosca conocida por depositar sus huevos en heridas abiertas de animales y seres humanos. Una vez que los huevos eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse de la carne expuesta, provocando lesiones cada vez más profundas y dolorosas.

Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las moscas hembras son atraídas por el olor de heridas abiertas y también por el cordón umbilical de animales recién nacidos.

Las moscas ponen entre 200 y 300 huevos en las heridas, según los CDC, mismos que eclosionan y dan lugar a larvas, las cuales se alimentan de la carne expuesta por las heridas. Tras alimentarse, las larvas caen al suelo, donde terminarán su desarrollo en moscas.

El perro se infectó tras una pelea que le dejó una herida / Magnific

El Senasica detalla que uno de los primeros signos visibles de la infestación es un leve movimiento dentro de la herida.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta", afirma el Senasica.

¿Existe peligro para las personas?

Sí existe riesgo para humanos, aunque las autoridades aclararon que el peligro no proviene directamente del perro infectado, sino de la posible presencia y propagación de las moscas barrenadoras en distintas zonas.

Estas moscas pueden depositar sus huevos en heridas humanas, provocando miasis, una condición médica que requiere atención profesional inmediata. La infestación puede avanzar rápidamente si no se detecta y trata a tiempo.

El caso del animal es el primero detectado en la Ciudad de México / Magnific

En animales, los síntomas incluyen aislamiento, pérdida de apetito, depresión y molestias visibles en la herida. Si no reciben tratamiento adecuado, podrían morir en un periodo de entre siete y 14 días.

Cómo prevenir casos de miasis

Ante esta situación, especialistas recomiendan reforzar medidas de higiene y protección tanto en personas como en animales domésticos y de granja.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: Mantener limpias y cubiertas las heridas.

Usar ropa de manga larga y pantalones holgados.

Aplicar repelente contra insectos.

Colocar mosquiteros o mallas metálicas en puertas y ventanas.

Además, las autoridades enfatizan que, ante cualquier sospecha de infestación, es indispensable acudir con especialistas y evitar tratamientos caseros. Las personas nunca deben automedicarse o tratar de extraer las larvas por cuenta propia, advierten los CDC.

Especialistas recomiendan reforzar medidas de higiene y protección tanto en personas como en animales domésticos / Magnific

Preocupación por posible propagación

La detección del caso en la capital del país ha generado preocupación debido a la capacidad de reproducción de estas moscas y al impacto que podrían tener tanto en animales como en la salud pública.