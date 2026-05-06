Así se jugará la Final de la UEFA Champions League 2025-26

Llegó la hora de la verdad. La Champions League está por concluir y después de ocho meses de emocionantes partidos, muchos goles, polémicas e infaltables emociones, quedó definida la Final del torneo. El encuentro se celebrará en el Puskas Arena en Budapest y promete ser una gran exhibición de futbol, entre el equipo líder de la Fase de Liga y el vigente campeón.

Así se jugará la Final de Champions League

Con la victoria 1-0 en el Emirates Stadium este martes 5 de mayo, Arsenal se impuso 2-1 en el marcador global contra Atlético de Madrid y se convirtió en el primer invitado a la Final del torneo europeo. Hasta ahora, los Gunners, que finalizaron líderes de la Fase de Liga con 24 puntos, no ha perdido un solo partido en la Champions, con 11 triunfos y tres empates: la ida de Octavos de Final contra Bayer Leverkusen (1-1); la vuelta de Cuartos de Final ante Sporting Lisboa (0-0), y la ida frente a los Colchoneros (1-1).

Puskas Arena será sede de la Final de Champions League de 2026 | INSTAGRAM: @puskasarena

Ahora el equipo dirigido por Mikel Arteta se enfrentará a PSG, que este miércoles empató a un gol ante Bayern Munich en el Allianz Arena. Con ello, los parisinos se impusieron 6-5 en el marcador global y buscarán convertirse en el noveno equipo en ganar la Orejona en temporadas consecutivas, segundo bajo la actual denominación. Hasta ahora, solo Real Madrid (entre 2016 y 2018) es el único club desde 1992 que se ha coronado en torneos seguidos.

Al igual que el año pasado, el conjunto de Luis Enrique llegó a esta instancia vía Play-offs. Tras clasificar undécimo en la tabla, eliminó con un 5-4 a AS Mónaco en la Ronda Intermedia y después despachó a dos clubes de la Premier League: Chelsea en Octavos (8-2 en el global) y Liverpool en Cuartos (4-0 en el global). En total, los parisinos diez victorias este año en Champions, por cuatro empates y dos derrotas.

Jugadores de Arsenal celebran en Champions League en el partido contra Atlético de Madrid | AP

¿Cuándo es la Final de la Champions League?

El partido en el Puskas Arena, en Budapest, está programado para el próximo sábado 30 de mayo, en horario todavía por confirmar. Para Arsenal será su segunda Final, primera desde que en 2006 perdió 1-2 contra Barcelona; mientras que para los parisinos es la tercera Final, luego de que perdieron 0-1 contra Bayern en 2020, y luego de vencer 5-0 el año pasado a Inter de Milan.

Será la novena ocasión que estos dos equipos se enfrenten, segunda de forma consecutiva. La campaña pasada, PSG eliminó a Arsenal en Semifinales con el marcador global 3-1 a su favor, tras la victoria 0-1 en Londres y luego 2-1 en París. Previo a ello, se midieron también en la Fase de Liga, con triunfo 2-0 para los de Arteta en territorio inglés.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP