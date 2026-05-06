Cuatrero rompe el silencio tras su caso legal: “No soy esa persona que les hacen creer”

El luchador mexicano Cuatrero volvió a pronunciarse públicamente luego de que se diera a conocer su situación legal, en la que fue declarado culpable por tentativa de feminicidio y violencia familiar contra Stephanie Vaquer. A través de historias en redes sociales, el integrante de la dinastía Reyes compartió un mensaje dirigido a la afición, reconociendo la complejidad del momento y asegurando que el proceso aún no ha concluido.

Cuatrero pide tiempo y respeto en medio del proceso

En su mensaje, el gladiador explicó que su situación legal todavía atraviesa distintas etapas, por lo que no puede ofrecer declaraciones completas por el momento. Sin embargo, dejó claro que espera que más adelante se conozca toda la información.

Son procesos que llevan ciertas etapas, ciertos pasos… todavía el camino, todavía hay cosas a las que poder recurrir

Cuatrero también destacó que, por ahora, su prioridad es mantenerse firme mientras avanza el proceso legal, señalando que será en el momento adecuado cuando se conozcan todos los detalles.

Estas fueron las marcas sobre el cuello que sufrió Stephanie Vaquer luego del ataque de Cuatrero/X: @elplanchitas

Agradece el apoyo y responde a las críticas

El luchador aprovechó para agradecer a quienes aún confían en él, al tiempo que mostró comprensión hacia quienes han decidido tomar distancia ante la gravedad del caso.

Gracias al público, a la confianza de algunos que todavía me depositan… y a los que no, pues bueno, se entiende

Asimismo, reconoció que la situación ha generado opiniones divididas entre aficionados, algo que considera natural debido a que no toda la información ha salido a la luz pública.

Cuatrero en foto para la AAA | AAA

Pide no involucrar a su familia

Uno de los puntos más sensibles de su mensaje fue la petición directa para que las críticas no afecten a su entorno cercano, asegurando que la situación ha sido especialmente complicada para sus seres queridos.

Que me insulten, que me digan… está bien, pero de favor no se metan con mi familia

El luchador subrayó que este proceso ha sido “demasiado incómodo” y difícil para su círculo cercano, por lo que hizo un llamado al respeto.

Cuatrero en foto para la AAA | AAA

Confía en que la verdad saldrá a la luz

Finalmente, Cuatrero reiteró que no se considera culpable en el sentido en que se le ha señalado públicamente y confía en que con el tiempo su situación pueda verse desde otra perspectiva.

No soy esa persona que les hacen creer… hay tiempo, siempre hay tiempo

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones dentro del mundo de la lucha libre, donde la situación del integrante de la dinastía Reyes sigue siendo uno de los temas más polémicos del momento.