Entre 20 y 30 años de prisión es la condena que le espera a Cuatrero

Pues sí, Cuatrero ha sido declarado culpable y el próximo martes recibirá sentencia por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra su expareja y ahora luchadora de WWE, Stephanie Vaquer, existiendo la posibilidad de que reciba una condena de cárcel de entre 20 a 30 años o más.

El caso es por demás conocido, luego de que hace más de tres años, en marzo de 2023, destapé lo sucedido con la luchadora chilena y el hijo de Carmelo Reyes ‘Cien Caras’, revelando las únicas imágenes públicas que muestran las huellas en el cuello que presentaba ella, luego de haber sufrido un intento de ahorcamiento por su entonces pareja, según lo declarado a las autoridades en su denuncia.

De hecho, según me cuentan fuentes cercanas al caso, esas marcas en el cuello fueron clave en la decisión del juez, al considerarlas como una señal de que Rogelio ‘N’ intentaba acabar con la vida de la luchadora.

El próximo martes, a primera hora, Cuatrero deberá presentarse para escuchar su sentencia, la cual será la suma de los dos delitos por los que fue encontrado culpable, es decir, el intento de feminicidio —que, de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, se castiga con entre 13 y 30 años de cárcel— y el de violencia familiar, que otorga penas de entre 4 y hasta 8 años.

Ahora bien, a esa sentencia habrá que restarle los dos años que Rogelio ‘N’ ya pasó en prisión entre 2023 y 2025, mientras que, para solicitar una reducción a su condena por buena conducta, deberá cumplir al menos la mitad de ese tiempo en la cárcel.

Además de la condena a prisión, Cuatrero también deberá cubrir una multa por concepto de reparación del daño, que puede ser superior a los 100 mil pesos.

Del lado de Stephanie Vaquer, gente cercana a la superestrella de WWE me cuenta que se encuentra tranquila y, por fin, aliviada de que este largo proceso está por llegar a su fin. El próximo martes, cuando se dicte sentencia a su expareja, ella no necesariamente deberá viajar a la Ciudad de México para estar presente en la audiencia, tomando en cuenta que ahora vive en Estados Unidos.

Respecto a Cuatrero, me cuentan que está devastado, ya que confiaba en que el fallo sería a su favor, luego de que a inicios de 2025 recibiera un amparo que le concedió la libertad condicional, permitiéndole incluso a las autoridades retomar su carrera como luchador profesional.