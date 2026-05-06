¡No van al Tri! Amaury Vergara da instrucción a sus seleccionados de reportar con Chivas

El propietario de Chivas, Amaury Vergara, solicitó que los jugadores del club convocados a la Selección Mexicana se reporten nuevamente con el equipo, luego de que, según señaló, no se respetó el acuerdo previamente establecido entre las partes con los dirigentes del Tri.

Amaury Vergara, dueño de Chivas | IMAGO7

POSTURA DE AMAURY VERGARA

La postura del dirigente rojiblanco surge en un contexto particular, después de que jugadores del Toluca Alexis Vega y Jesús Gallardo les permitieron tener actividad con su club en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Esta situación habría alterado las condiciones originales del acuerdo entre clubes y Selección, lo que llevó a la directiva de Chivas a reconsiderar su posición y actuar en consecuencia.

Ante este escenario, el propietario del club determinó pedir que sus futbolistas regresen de inmediato para integrarse y estar disponibles de cara al partido de vuelta, priorizando así sus compromisos institucionales en un momento clave de la competencia.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Amaury Vergara dejó clara su postura ante la situación, subrayando la importancia de que los acuerdos se cumplan en su totalidad y sin excepciones:

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, señaló.

El mensaje refleja una postura firme por parte de la dirigencia rojiblanca, que considera fundamental mantener la equidad entre clubes y evitar decisiones unilaterales que puedan generar ventajas deportivas o romper la coordinación previamente establecida.

De igual manera tuvo una respuesta inmediata por parte de los aficionados del Guadalajara, quienes en redes sociales aplaudieron la determinación del propietario del equipo, después de que estos consideraron que el equipo más afectado ante esta modificación era el conjunto Rojiblanco.

Esta determinación abre un nuevo capítulo en la relación entre los clubes de la Liga MX y la Selección Mexicana, especialmente en periodos donde coinciden competencias oficiales con convocatorias nacionales. La gestión de cargas de trabajo, los intereses deportivos y los acuerdos institucionales vuelven a colocarse en el centro del debate.

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